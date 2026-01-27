В Одесі кількість жертв нічної російської атаки зросла до трьох

Кількість жертв нічної російської атаки на Одесу зросла до 3 осіб, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Трагічні наслідки нічної атаки на Одесу - вже троє загиблих. На жаль, підтверджено загибель ще однієї людини - написав Кіпер.

За даними голови ОВА, "рятувальники виявили тіло жінки, 1974 р.н.".

ДСНС також повідомляла, що кількість постраждалих в Одесі черех атаку рф зросла до 24.

Кількість жертв російської атаки на Одесу зростає: з-під завалів дістали тіло чоловіка