В Одесі кількість жертв нічної російської атаки зросла до трьох
Київ • УНН
В Одесі зросла кількість жертв нічної російської атаки до трьох осіб. Рятувальники виявили тіло жінки 1974 року народження, кількість постраждалих зросла до 24.
Кількість жертв нічної російської атаки на Одесу зросла до 3 осіб, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Трагічні наслідки нічної атаки на Одесу - вже троє загиблих. На жаль, підтверджено загибель ще однієї людини
За даними голови ОВА, "рятувальники виявили тіло жінки, 1974 р.н.".
ДСНС також повідомляла, що кількість постраждалих в Одесі черех атаку рф зросла до 24.
