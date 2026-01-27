В Одесі кількість жертв нічної російської атаки зросла до трьох

$43.130.01
13:14 • 1966 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 3108 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 2596 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 11133 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
10:00 • 16583 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 14231 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
27 січня, 07:30 • 16918 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32134 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
26 січня, 16:43 • 81243 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46616 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 10473 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 25116 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано07:41 • 6512 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 11977 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 7484 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
13:14 • 1966 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 8528 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 11133 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
10:00 • 16583 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 42301 перегляди
В Одесі кількість жертв нічної російської атаки зросла до трьох

Київ • УНН

 • 222 перегляди

В Одесі зросла кількість жертв нічної російської атаки до трьох осіб. Рятувальники виявили тіло жінки 1974 року народження, кількість постраждалих зросла до 24.

В Одесі кількість жертв нічної російської атаки зросла до трьох

Кількість жертв нічної російської атаки на Одесу зросла до 3 осіб, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Трагічні наслідки нічної атаки на Одесу - вже троє загиблих. На жаль, підтверджено загибель ще однієї людини

- написав Кіпер.

За даними голови ОВА, "рятувальники виявили тіло жінки, 1974 р.н.".

ДСНС також повідомляла, що кількість постраждалих в Одесі черех атаку рф зросла до 24.

Кількість жертв російської атаки на Одесу зростає: з-під завалів дістали тіло чоловіка27.01.26, 13:51 • 2510 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Олег Кіпер
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса