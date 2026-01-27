В Одессе число жертв ночной российской атаки возросло до трех

$43.130.01
Эксклюзив
13:14 • 2068 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 3182 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 2652 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 11191 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 16638 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 14248 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 16935 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 32141 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 81252 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46620 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 25459 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено07:41 • 7072 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 12307 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 4844 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 8594 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 2068 просмотра
Эксклюзив
13:14 • 2068 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 8622 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 11191 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 16638 просмотра
Эксклюзив
10:00 • 16638 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 42324 просмотра
Financial Times

В Одессе число жертв ночной российской атаки возросло до трех

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В Одессе возросло число жертв ночной российской атаки до трех человек. Спасатели обнаружили тело женщины 1974 года рождения, число пострадавших возросло до 24.

В Одессе число жертв ночной российской атаки возросло до трех

Число жертв ночной российской атаки на Одессу возросло до 3 человек, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Трагические последствия ночной атаки на Одессу - уже трое погибших. К сожалению, подтверждена гибель еще одного человека

- написал Кипер.

По данным главы ОВА, "спасатели обнаружили тело женщины, 1974 г.р.".

ГСЧС также сообщала, что число пострадавших в Одессе из-за атаки рф возросло до 24.

Число жертв российской атаки на Одессу растет: из-под завалов извлекли тело мужчины27.01.26, 13:51 • 2510 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Олег Кипер
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса