В Одессе число жертв ночной российской атаки возросло до трех

Число жертв ночной российской атаки на Одессу возросло до 3 человек, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Трагические последствия ночной атаки на Одессу - уже трое погибших. К сожалению, подтверждена гибель еще одного человека - написал Кипер.

По данным главы ОВА, "спасатели обнаружили тело женщины, 1974 г.р.".

ГСЧС также сообщала, что число пострадавших в Одессе из-за атаки рф возросло до 24.

