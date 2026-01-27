В Одессе число жертв ночной российской атаки возросло до трех
Киев • УНН
В Одессе возросло число жертв ночной российской атаки до трех человек. Спасатели обнаружили тело женщины 1974 года рождения, число пострадавших возросло до 24.
Число жертв ночной российской атаки на Одессу возросло до 3 человек, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Трагические последствия ночной атаки на Одессу - уже трое погибших. К сожалению, подтверждена гибель еще одного человека
По данным главы ОВА, "спасатели обнаружили тело женщины, 1974 г.р.".
ГСЧС также сообщала, что число пострадавших в Одессе из-за атаки рф возросло до 24.
