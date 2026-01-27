Число жертв российской атаки на Одессу растет: из-под завалов извлекли тело мужчины

$43.130.01
11:34 • 1044 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 9334 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 10572 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 13359 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 29314 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 77017 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 45318 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48598 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40496 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66539 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 36752 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 11663 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 4868 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 21793 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 7406 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 372 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 1042 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 39181 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Элина Свитолина
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Село
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 21821 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 21445 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 21998 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 24806 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 43394 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Число жертв российской атаки на Одессу растет: из-под завалов извлекли тело мужчины

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В результате российской атаки в Одессе уже двое погибших. Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами разрушенного дома на улице Прохоровской.

Число жертв российской атаки на Одессу растет: из-под завалов извлекли тело мужчины

Число жертв атаки РФ на Одессу возросло до двух - из-под завалов достали тело еще одного мужчины, сообщил во вторник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, число жертв российской атаки растет. Во время разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины

- написал Лысак.

"Таким образом в результате атаки уже двое погибших в городе", - отметил глава ГВА.

Поисково-спасательная операция, по его словам, продолжается.

В Одессе враг бил возле "Привоза", в Киеве без тепла до сих пор 926 домов: Зеленский провел селектор по ситуации в областях27.01.26, 13:39 • 282 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине