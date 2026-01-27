Число жертв российской атаки на Одессу растет: из-под завалов извлекли тело мужчины

Число жертв атаки РФ на Одессу возросло до двух - из-под завалов достали тело еще одного мужчины, сообщил во вторник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, число жертв российской атаки растет. Во время разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины - написал Лысак.

"Таким образом в результате атаки уже двое погибших в городе", - отметил глава ГВА.

Поисково-спасательная операция, по его словам, продолжается.

