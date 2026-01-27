Число жертв российской атаки на Одессу растет: из-под завалов извлекли тело мужчины
Киев • УНН
В результате российской атаки в Одессе уже двое погибших. Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами разрушенного дома на улице Прохоровской.
Число жертв атаки РФ на Одессу возросло до двух - из-под завалов достали тело еще одного мужчины, сообщил во вторник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, число жертв российской атаки растет. Во время разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины
"Таким образом в результате атаки уже двое погибших в городе", - отметил глава ГВА.
Поисково-спасательная операция, по его словам, продолжается.
