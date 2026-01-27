Кількість жертв російської атаки на Одесу зростає: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Кількість жертв атаки рф на Одесу зросла до двох - з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка, повідомив у вівторок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка - написав Лисак.

"Таким чином внаслідок атаки вже двоє загиблих у місті", - зазначив голова МВА.

Пошуково-рятувальна операція, з його слів, триває.

У ДТЕК повідомили, що на Одещині ворог вночі повторно атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК.

"Руйнування колосальні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - вказали у ДТЕК.