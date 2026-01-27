$43.130.01
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Кількість жертв російської атаки на Одесу зростає: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Київ • УНН

Внаслідок російської атаки в Одесі вже двоє загиблих. Рятувальники виявили тіло чоловіка під завалами зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській.

Кількість жертв російської атаки на Одесу зростає: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Кількість жертв атаки рф на Одесу зросла до двох - з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка, повідомив у вівторок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка

- написав Лисак.

"Таким чином внаслідок атаки вже двоє загиблих у місті", - зазначив голова МВА.

Пошуково-рятувальна операція, з його слів, триває.

У ДТЕК повідомили, що на Одещині ворог вночі повторно атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК.

"Руйнування колосальні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.  Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - вказали у ДТЕК.

Юлія Шрамко

