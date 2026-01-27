Кількість жертв російської атаки на Одесу зростає: з-під завалів дістали тіло чоловіка
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки в Одесі вже двоє загиблих. Рятувальники виявили тіло чоловіка під завалами зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській.
Кількість жертв атаки рф на Одесу зросла до двох - з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка, повідомив у вівторок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка
"Таким чином внаслідок атаки вже двоє загиблих у місті", - зазначив голова МВА.
Пошуково-рятувальна операція, з його слів, триває.
В Одесі ворог бив біля "Привозу", у Києві без тепла досі 926 будинків: Зеленський провів селектор по ситуації в областях27.01.26, 13:39 • 1216 переглядiв
У ДТЕК повідомили, що на Одещині ворог вночі повторно атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК.
"Руйнування колосальні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - вказали у ДТЕК.