Эксклюзив
15:20 • 7452 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 9608 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 21121 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 16355 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 13752 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 23651 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 25730 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 17009 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 19025 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33796 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Одесса: завершены поисково-спасательные работы, трое погибших и 25 пострадавших

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

В Одессе завершены поисково-спасательные работы после российской атаки 27 января. Известно о трех погибших и 25 пострадавших.

Одесса: завершены поисково-спасательные работы, трое погибших и 25 пострадавших
Фото: ГСЧС Украины

В Одессе завершили поисково-спасательные работы на месте российской атаки 27 января. Сейчас известно о трех погибших и 25 пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Подробности

В то же время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме: разбирают завалы, расчищают проезды.

Задействовано 26 единиц спецтехники. Работает 56 сотрудников коммунальных служб. Уже вывезено 380 м³ обломков

- отметил Лысак.

Кроме того, на местах продолжают функционировать оперативные штабы.

Жители пострадавших домов могут обратиться туда для оформления документов на получение материальной помощи из городского бюджета и консультаций по компенсации по государственной программе "єВідновлення"

- добавил Лысак.

