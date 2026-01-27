Одесса: завершены поисково-спасательные работы, трое погибших и 25 пострадавших
В Одессе завершены поисково-спасательные работы после российской атаки 27 января. Известно о трех погибших и 25 пострадавших.
В Одессе завершили поисково-спасательные работы на месте российской атаки 27 января. Сейчас известно о трех погибших и 25 пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
Подробности
В то же время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме: разбирают завалы, расчищают проезды.
Задействовано 26 единиц спецтехники. Работает 56 сотрудников коммунальных служб. Уже вывезено 380 м³ обломков
Кроме того, на местах продолжают функционировать оперативные штабы.
Жители пострадавших домов могут обратиться туда для оформления документов на получение материальной помощи из городского бюджета и консультаций по компенсации по государственной программе "єВідновлення"
