Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17:11 • 10800 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
17 серпня, 10:14 • 28688 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
17 серпня, 07:17 • 58614 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 123426 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
16 серпня, 10:46 • 83696 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 81743 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66302 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54376 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247970 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
17 серпня, 07:17 • 58608 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14 • 366155 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 317205 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48 • 320555 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 327087 перегляди
Одеса під ворожим ударом: пролунали вибухи, місто оточили ворожі ударні БпЛА

Київ • УНН

 • 110 перегляди

В Одесі ввечері 17 серпня пролунали вибухи. Мер міста попередив про загрозу ударних БпЛА, Повітряні сили підтвердили рух "шахедів" на місто.

Одеса під ворожим ударом: пролунали вибухи, місто оточили ворожі ударні БпЛА

В Одесі пізно ввечері 17 серпня пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.

Деталі

Близько 23:00 він попередив пор загрозу застосування по Одесі ударних БпЛА.

Пересипський район, будьте обережні! ... Центральна частина міста, також увага!

- написав Труханов.

За даними моніторингових каналів, у бік Одеси з різних боків прямують до 30 ударних БпЛА. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах (ПС).

Одеса перебувайте в укриттях, велика кількість шахедів зі сходу та заходу в місто!

- попередили в ПС.

Близько півночі мер Одеси Олег Кіпер повідомив про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

В Одесі внаслідок атаки рф в ніч на 4 серпня було пошкоджено театр, житлові будинки та об'єкти бізнесу. Також постраждав радіоринок, де вогнем знищено та пошкоджено десятки павільйонів.

Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через пошкодження семи об'єктів культурної спадщини в Одесі25.07.25, 19:22 • 5294 перегляди

Вадим Хлюдзинський

