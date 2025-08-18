Одеса під ворожим ударом: пролунали вибухи, місто оточили ворожі ударні БпЛА
Київ • УНН
В Одесі ввечері 17 серпня пролунали вибухи. Мер міста попередив про загрозу ударних БпЛА, Повітряні сили підтвердили рух "шахедів" на місто.
В Одесі пізно ввечері 17 серпня пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.
Деталі
Близько 23:00 він попередив пор загрозу застосування по Одесі ударних БпЛА.
Пересипський район, будьте обережні! ... Центральна частина міста, також увага!
За даними моніторингових каналів, у бік Одеси з різних боків прямують до 30 ударних БпЛА. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах (ПС).
Одеса перебувайте в укриттях, велика кількість шахедів зі сходу та заходу в місто!
Близько півночі мер Одеси Олег Кіпер повідомив про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо
В Одесі внаслідок атаки рф в ніч на 4 серпня було пошкоджено театр, житлові будинки та об'єкти бізнесу. Також постраждав радіоринок, де вогнем знищено та пошкоджено десятки павільйонів.
