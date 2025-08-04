В Одесі внаслідок нічної атаки рф пошкоджено театр - міськрада
Київ • УНН
В Одесі внаслідок нічної атаки рф пошкоджено театр, житлові будинки та об'єкти бізнесу. Також постраждав радіоринок, де вогнем знищено та пошкоджено десятки павільйонів.
Внаслідок нічної атаки рф пошкоджень зазнав театр, будинки та об'єкти бізнесу в Одесі, повідомили в Одеській міській раді у понеділок у Telegram, пише УНН.
Нічною атакою ворога пошкоджено два житлові будинки, об'єкти бізнесу та муніципальний театр ім. О. Саліка
Деталі
За даними Одеської обласної прокуратури, вночі 4 серпня збройні сили рф атакували Одесу та область ударними дронами типу "Shahed-136".
"Вночі ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури", - уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Унаслідок влучань, за даними прокуратури, виникла пожежа на радіоринку в Одесі. Вогнем пошкоджено 50 торговельних павільйонів, 8 - зруйновано вщент. На Одещині пошкоджено 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто.
Ворог атакував Одещину дронами: є пошкодження радіоринку та гуртожитку04.08.25, 08:19 • 2084 перегляди
У передмісті Одеси внаслідок російського удару зайнялася адмінбудівля, частково зруйнована 4-х поверхова приватна будівля, гараж, пошкоджено 6 легкових автомобілів, повідомив Кіпер.
Загиблі та постраждалі від нічної атаки відсутні, вказали у прокуратурі, показавши наслідки удару рф.