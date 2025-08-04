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В Одесі внаслідок нічної атаки рф пошкоджено театр - міськрада

Київ • УНН

 • 100 перегляди

В Одесі внаслідок нічної атаки рф пошкоджено театр, житлові будинки та об'єкти бізнесу. Також постраждав радіоринок, де вогнем знищено та пошкоджено десятки павільйонів.

В Одесі внаслідок нічної атаки рф пошкоджено театр - міськрада

Внаслідок нічної атаки рф пошкоджень зазнав театр, будинки та об'єкти бізнесу в Одесі, повідомили в Одеській міській раді у понеділок у Telegram, пише УНН.

Нічною атакою ворога пошкоджено два житлові будинки, об'єкти бізнесу та муніципальний театр ім. О. Саліка

- повідомили в Одеській міськраді.

Деталі

За даними Одеської обласної прокуратури, вночі 4 серпня збройні сили рф атакували Одесу та область ударними дронами типу "Shahed-136".

"Вночі ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури", - уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Унаслідок влучань, за даними прокуратури, виникла пожежа на радіоринку в Одесі. Вогнем пошкоджено 50 торговельних павільйонів, 8 - зруйновано вщент. На Одещині пошкоджено 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто.

Ворог атакував Одещину дронами: є пошкодження радіоринку та гуртожитку04.08.25, 08:19 • 2084 перегляди

У передмісті Одеси внаслідок російського удару зайнялася адмінбудівля, частково зруйнована 4-х поверхова приватна будівля, гараж, пошкоджено 6 легкових автомобілів, повідомив Кіпер.

Загиблі та постраждалі від нічної атаки відсутні, вказали у прокуратурі, показавши наслідки удару рф.

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Шахед-136
Одеса