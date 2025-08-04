В Одессе в результате ночной атаки рф поврежден театр - горсовет
Киев • УНН
В Одессе в результате ночной атаки рф повреждены театр, жилые дома и объекты бизнеса. Также пострадал радиорынок, где огнем уничтожены и повреждены десятки павильонов.
В результате ночной атаки рф повреждения получили театр, дома и объекты бизнеса в Одессе, сообщили в Одесском городском совете в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Ночной атакой врага повреждены два жилых дома, объекты бизнеса и муниципальный театр им. А. Салика
Детали
По данным Одесской областной прокуратуры, ночью 4 августа вооруженные силы рф атаковали Одессу и область ударными дронами типа "Shahed-136".
"Ночью враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры", - уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
В результате попаданий, по данным прокуратуры, возник пожар на радиорынке в Одессе. Огнем повреждено 50 торговых павильонов, 8 - разрушены полностью. В Одесской области повреждены 2 сооружения, 2 склада и частный дом. Также из-за атаки повреждения получили 6 легковых автомобилей.
Враг атаковал Одесскую область дронами: есть повреждения радиорынка и общежития04.08.25, 08:19 • 2210 просмотров
В пригороде Одессы в результате российского удара загорелось админздание, частично разрушено 4-х этажное частное здание, гараж, повреждено 6 легковых автомобилей, сообщил Кипер.
Погибшие и пострадавшие от ночной атаки отсутствуют, указали в прокуратуре, показав последствия удара рф.