Одесса под вражеским ударом: прогремели взрывы, город окружили вражеские ударные БпЛА
Киев • УНН
В Одессе вечером 17 августа прогремели взрывы. Мэр города предупредил об угрозе ударных БпЛА, Воздушные силы подтвердили движение "шахедов" на город.
В Одессе поздно вечером 17 августа прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.
Детали
Около 23:00 он предупредил об угрозе применения по Одессе ударных БПЛА.
Пересыпский район, будьте осторожны! ... Центральная часть города, также внимание!
По данным мониторинговых каналов, в сторону Одессы с разных сторон направляются до 30 ударных БПЛА. Эту информацию подтвердили в Воздушных силах (ВС).
Одесса, находитесь в укрытиях, большое количество шахедов с востока и запада в город!
Около полуночи мэр Одессы Олег Кипер сообщил об отбое воздушной тревоги.
Напомним
В Одессе в результате атаки РФ в ночь на 4 августа были повреждены театр, жилые дома и объекты бизнеса. Также пострадал радиорынок, где огнем уничтожены и повреждены десятки павильонов.
