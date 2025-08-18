Одесса под вражеским ударом: прогремели взрывы, город окружили вражеские ударные БпЛА

В Одессе поздно вечером 17 августа прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.

Детали

Около 23:00 он предупредил об угрозе применения по Одессе ударных БПЛА.

Пересыпский район, будьте осторожны! ... Центральная часть города, также внимание! - написал Труханов.

По данным мониторинговых каналов, в сторону Одессы с разных сторон направляются до 30 ударных БПЛА. Эту информацию подтвердили в Воздушных силах (ВС).

Одесса, находитесь в укрытиях, большое количество шахедов с востока и запада в город! - предупредили в ВС.

Около полуночи мэр Одессы Олег Кипер сообщил об отбое воздушной тревоги.

Напомним

В Одессе в результате атаки РФ в ночь на 4 августа были повреждены театр, жилые дома и объекты бизнеса. Также пострадал радиорынок, где огнем уничтожены и повреждены десятки павильонов.

Омбудсмен обратился в ЮНЕСКО из-за повреждения семи объектов культурного наследия в Одессе