Очікуються складні часи. Експерт розповіла, що буде з ринком нерухомості до кінця року

До кінця року прогнозується зростання валютного курсу приблизно на 2 гривні за один долар. Це ускладнить ситуацію на ринку нерухомості – нове житло здорожчає, а купівельна спроможність населення знизиться. Тому забудовникам варто переглянути свої інвестиційні стратегії. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Контекст

ВР почала розгляд проєкту Держбюджету на 2025 рік. Депутати мають час до 1 жовтня для внесення пропозицій, а перше голосування відбудеться до 20 жовтня. У документі закладений курс на рівні 45 гривень за долар. Олена Сосєдка раніше прогнозувала, що курс долара продовжить зростати, до початку 2025 року ціна валюти може вирости приблизно на 2 гривні.

Зростання курсу долара до прогнозованого рівня 43-44 гривень за один долар у 2024 році матиме суттєвий вплив на ринок нерухомості в Україні. Перш за все, це призведе до збільшення вартості будівельних матеріалів, більшість з яких імпортується, що підніме собівартість будівництва. У результаті нові житлові та комерційні об’єкти можуть стати менш доступними для широкого кола покупців - зазначила Олена Сосєдка.

Окрім того, за її словами, девальвація національної валюти зазвичай змушує інвесторів і забудовників обережніше підходити до нових проєктів через зростання ризиків та нестабільність доходів.

Водночас ті, хто вже вклав у нерухомість, можуть побачити зростання цін на існуючі об’єкти, адже у кризових ситуаціях нерухомість часто стає "тихою гаванню" для капіталовкладень - додала Олена Сосєдка.

Водночас експерт не виключає, що підвищення курсу долара може послабити купівельну спроможність населення, що призведе до зниження попиту, особливо у сегменті житлової нерухомості.

Таким чином, на ринку очікуються складні часи як для покупців, так і для забудовників, що вимагає більш ретельного підходу до планування інвестиційних стратегій до кінця цього року і в наступному - прогнозує Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів. За даними ЗМІ, МВФ, ймовірно, вимагатиме від України девальвації гривні, зниження облікової ставки та підвищення податків. Виконання цих умов дозволить Києву отримати наступний кредитний транш на суму 1,1 млрд доларів.