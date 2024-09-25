Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До конца года ожидается рост курса доллара на 2 грн, что приведет к удорожанию нового жилья. Эксперт советует застройщикам пересмотреть инвестиционные стратегии из-за снижения покупательской способности населения.

До конца года прогнозируется рост валютного курса примерно на 2 гривны за один доллар. Это усложнит ситуацию на рынке недвижимости - новое жилье подорожает, а покупательная способность населения снизится. Поэтому застройщикам стоит пересмотреть свои инвестиционные стратегии. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Контекст

ВР начала рассмотрение проекта Госбюджета на 2025 год. У депутатов есть время до 1 октября для внесения предложений, а первое голосование состоится до 20 октября. В документе заложен курс на уровне 45 гривен за доллар. Елена Соседка ранее прогнозировала, что курс доллара продолжит расти, к началу 2025 года цена валюты может вырасти примерно на 2 гривны. 

Рост курса доллара до прогнозируемого уровня 43-44 гривен за один доллар в 2024 году окажет существенное влияние на рынок недвижимости в Украине. Прежде всего, это приведет к увеличению стоимости строительных материалов, большинство из которых импортируется, что поднимет себестоимость строительства. В результате новые жилые и коммерческие объекты могут стать менее доступными для широкого круга покупателей

- отметила Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, девальвация национальной валюты обычно заставляет инвесторов и застройщиков осторожнее подходить к новым проектам из-за роста рисков и нестабильности доходов.

В то же время те, кто уже вложил в недвижимость, могут увидеть рост цен на существующие объекты, ведь в кризисных ситуациях недвижимость часто становится «тихой гаванью» для капиталовложений

- добавила Елена Соседка.

В то же время эксперт не исключает, что повышение курса доллара может ослабить покупательную способность населения, что приведет к снижению спроса, особенно в сегменте жилой недвижимости.

Таким образом, на рынке ожидаются сложные времена как для покупателей, так и для застройщиков, что требует более тщательного подхода к планированию инвестиционных стратегий до конца этого года и в следующем

- прогнозирует Елена Соседка.

Напомним,

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по пятому пересмотру программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов. По данным СМИ, МВФ, вероятно, потребует от Украины девальвации гривны, снижения учетной ставки и повышения налогов. Выполнение этих условий позволит Киеву получить следующий кредитный транш на сумму 1,1 млрд долларов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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