Обстріл Запорізького району: постраждала людина, є часткові проблеми з електропостачанням

У середу, 8 жовтня у Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу постраждала людина, пошкоджено приватні будинки. Міська влада повідомила про проблеми з електроенергією. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Деталі

У середу, 8 жовтня о 23:31 Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки рф у Запорізькому районі пошкоджено приватні будинки. Є часткові проблеми з електропостачанням.

Внаслідок атаки одна людина постраждала - додав він.

За словами чиновника, як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації.

Нагадаємо

Увечері 8 жовтня у Запорізькій області пролунали вибухи, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.