Обстрел Запорожского района: пострадал человек, есть частичные проблемы с электроснабжением

В среду, 8 октября, в Запорожском районе в результате российского обстрела пострадал человек, повреждены частные дома. Городские власти сообщили о проблемах с электроэнергией. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Детали

В среду, 8 октября, в 23:31 Иван Федоров написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки РФ в Запорожском районе повреждены частные дома. Есть частичные проблемы с электроснабжением.

В результате атаки один человек пострадал - добавил он.

По словам чиновника, как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики приступят к ликвидации.

Напомним

Вечером 8 октября в Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он отметил, что в результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры.