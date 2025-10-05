Обстріл рф Запоріжжя 5 жовтня: енергетики відновили живлення для 20 541 людини
Київ • УНН
Після російського обстрілу 5 жовтня енергетики відновили електропостачання для 20 541 людини в Запоріжжі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Деталі
На цю хвилину енергетиками заживлено 20 541 абонент. Роботи з ліквідації наслідків тривають
Також у ефірі телемарафону Федоров заявив: через обстріли без електроенергії залишались понад 70 тисяч абонентів, але аварійні бригади працюють безупинно.
Лікарня, яка залишалася без світла, забезпечена генераторами - вони спрацювали вчасно. Водопостачання також відновлено, заявив він.
Також Федоров подякував українським військовим, медикам, рятувальникам, комунальникам, енергетикам.
Нагадаємо
У ніч на неділю, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі.
В результаті атаки одна людина загинула, є поранені. Серед постраждалих 16-річна дівчина.
Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що понад 290 абонентів залишилися без газопостачання через пошкоджені газогони.