Обрання заступника голови Верховного Суду: хто з колишніх підлеглих Князєва може зайняти високу посаду

ukru
29 березня, 17:57 • 189766 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 242254 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 212332 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 249105 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 219580 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 175736 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 173873 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155598 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 462899 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174067 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.3 м/с
58 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 118707 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 134842 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 56706 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 86909 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 68574 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 316327 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 462901 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 506500 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 508969 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 413346 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 118707 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 242254 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 153909 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 146466 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 118927 перегляди
Актуальне
Обрання заступника голови Верховного Суду: хто з колишніх підлеглих Князєва може зайняти високу посаду

Обрання заступника голови Верховного Суду: хто з колишніх підлеглих Князєва може зайняти високу посаду

Київ • УНН

 • 490493 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Цієї п’ятниці, 6 жовтня, відбудеться черговий пленум Верховного Суду, на якому можуть обрати заступника голови ВС, пише УНН.

«6 жовтня 2023 року Пленум Верховного Суду планує обрати заступника Голови ВС», - йдеться у повідомленні Верховного Суду.

Процедура обрання, чи відомі кандидати

Кандидатуру на посаду свого заступника подає безпосередньо голова Верховного Суду. Рішення про обрання заступника голови ВС приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму Верховного Суду шляхом таємного голосування.

Заступник голови ВС обирається на чотири роки.

Прізвища потенційних кандидатів на високу посаду у ВС наразі широкому загалу невідомі. Їх публічно не озвучував голова ВС Станіслав Кравченко, який обійняв свою посаду 23 травня після корупційного скандалу з ексголовою ВС Всеволодом Князєвим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя мають у першу чергу перевірити Верховний Суд – нардеп

Хоча, очевидно, що другу посаду у Верховному Суді займе людина, яка працювала при Князеві. А це можуть бути люди, причетні до корупційних скандалів у стінах ВС та дивних рішень, які він приймав. Адже нагадаємо, одразу після затримання вже колишнього голови ВС Всеволода Князєва керівник САП Олександр Клименко повідомляв, що проводяться слідчі дії з іншими суддями, «у тому числі з посередниками, які виступали в цій схемі».

ЗМІ з посиланнями на джерела повідомляли, що до корупційного скандалу можуть бути причетні від 14 до 18 суддів ВС. Однак, за відкритою інформацію, досі жодному судді, окрім Князєва, не було повідомлено про підозру. Хоча 4 жовтня САП повідомила, що завершила слідство у справі Князєва, у якій його підозрюють в отриманні 2,7 млн дол. хабаря за прийняття Верховним Судом рішення на користь українського бізнесмена у суперечці за акції гірничо-збагачувального комбінату.

Додатково

Саме при Князєві Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу колишнього нардепа від Блоку Юлії Тимошенко, чоловіка з багатою кримінальною біографією Олександра Шепелева.

Шепелева підозрюють у причетності до чотирьох замовних вбивств та організації ще одного замаху на замовне вбивство. У 2014 році Шепелев у Києві втік з-під варти. Об'явився у росії, де навіть встиг попрацювати на фсб.

Спершу там його затримали, але Україні так і не видали, після чого відпустили.

У 2018 році його затримали в Україні.

Шепелев подав касаційну скаргу на вирок щодо втечі. І відбувається «диво» - судді підтверджують вирок у 7 років, але з однією невеличкою поправкою - вони не просто враховують Шепелеву час екстрадиційного арешту у російському СІЗО до строку покарання в Україні, а й множать строк відсидки в рф на два за “законом Савченко” (скасованим ще 2017 року).

І це при тому, що положення ст. 577 КПК України містять спеціальну норму, яка передбачає можливість зарахування до загального строку відбування покарання часу екстрадиційного арешту саме виданої особи, що не відбулось у справі Шепелева. Виходить, що суд зарахував Шепелеву відсидку в рф і роботу на російське фсб.

І таким чином, за логікою колег Князєва, Шепелев вже повною мірою відбув покарання за втечу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71