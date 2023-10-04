У справі колишнього голови ВС Князєва завершили слідство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У справі стосовно колишнього голови Верховного Суду завершено слідство, повідомили у САП, пише УНН.
Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва підозрюють в отриманні 2,7 млн дол. хабаря.
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"3 жовтня прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Дії особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - ідеться у повідомленні.
Суть справи
Як вказали у САП, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг). 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена", - розповіли у САП.
Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн дол. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому”.
Матеріали стосовно адвоката виділені в окреме провадження.