Ексголові Верховного Суду Князєву повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого викрили на хабарі майже в 3 мільйони доларів, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на НАБУ.
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"Голові Верховного Суду та адвокату, викритим на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо
Напередодні НАБУ і САП викрили підозрюваних «на гарячому». Гроші передавали Голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів. Виявити схему вдалося завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. А епізод із «винагородою» для Голови Верховного Суду пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».
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