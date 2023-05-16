Справа Князєва-Жеваго: про розвиток подій, хабар та фігурантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Ексголову Верховного Суду України Всеволода Князєва підозрюють в отриманні майже трьох мільйонів доларів хабара за організацію прийняття необхідного рішення в інтересах підсанкційного олігарха Костянтина Жеваго, пише УНН.

Про обшуки у голови Верховного Суду та деяких членів ВС українські правоохоронці повідомили вчора. Мова йшла про слідчі дії у рамках провадження щодо отримання неправомірної вигоди за необхідне рішення на користь українського підсанкційного олігарха Костянтина Жеваго.

Суть справи

Велика Палата Верховного Суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду». З’явилася інформація, що мова йде про юридичну фірму «Ілляшев та Партнери» і там справді підтвердили, що представляють інтереси Ferrexpo AG, однак спростували, що мають стосунок до хабара.

Засідання по справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Семен Кривонос.

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«Вже паралельно почало відбуватися акумулювання коштів від бізнесмена до адвоката. Вже 19 квітня Верховним Судом було ухвалено рішення й після цього на початку травня адвокат, який є учасником цього злочинного угрупування отримав від керівництва Верховного Суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угрупування суддів», - розповів Кривонос.

Всеволода Князєва затримали, однак, офіційно підозру йому ще не оголосили. Окрім голови ВС затримали ще одну особу, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Тобто на даний момент проводяться слідчі дії з суддями, у тому числі з посередниками, які виступали в цій схемі, тому на даний час ще не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані», - розповів голова САП Клименко.

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Реакція Жеваго

У пресслужбі підсанкійного олігарха повністю відхрещуються від своєї причетності до цієї справи.

«Інформація про те, що неправомірна вигода могла бути отримана від людей, які діяли на користь підприємця, цілком неправдива», - відповіли на звинувачення у пресслужбі Жеваго та попросили не вплутувати його в цю історію.

Хто такий Всеволод Князєв

Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, У 2013 року, згідно указу Януковича, став суддею Миколаївського обласного адміністративного суду.

З 2016 року суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду. З 2017 секретар Великої палати Верховного Суду.

22 жовтня 2021 року був обраний головою Верховного суду.

На сьогоднішньому засіданні Пленуму Верховного суду Князєва припинив повноваження Князєва, як голови ВСУ. Однак він залишається суддею цього суду.

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