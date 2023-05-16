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Хабар у 3 мільйони доларів: оприлюднено записи прослуховування у справі Князєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи прослуховування у справі щодо хабара голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Бюро, після отримання інформації про існування злочинного угруповання у судовій гілці влади та її вищому керівництві детективи НАБУ реалізували операцію під прикриттям. Завдяки цьому вдалося викрити та задокументувати низку епізодів злочинної діяльності.

Зокрема, внаслідок проведеного комплексу оперативно-технічних заходів Бюро здобуло інформацію про контакти бізнесмена-власника групи «Фінанси і кредит» з одним із адвокатів-керівником адвокатського обʼєднання. Під час розслідування з’ясувалося, що адвокатське об’єднання використовувалося для маскування злочинної діяльності. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За кілька днів після встановлення контакту, 15 березня, мало відбутися засідання по справі, але його було перенесено на виконання попередньої домовленості. Записи розмов підтверджують домовленість такого перенесення, зі слів фігурантів, на термін від двох тижнів до місяця. Також зафіксовано прохання підтвердити «готовність» до такого перенесення, до збору повної суми хабаря.

Після того відбувалася поступова передача коштів від бізнесмена до адвоката і, нарешті, на початку квітня вся сума була зібрана та покладена у банківське сховище для зберігання.

19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена, а вже 1 травня Голова ВС надав вказівку іншим учасникам угруповання щодо сум та порядку розподілу між деякими членами Великої Палати, які брали участь у ухваленні відповідного рішення.

3 травня була передана перша частина коштів, а 15 травня відбулася передача другої частини.

Контекст

Під час Пленуму голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, ініціювали висловлення недовіри.

Добою раніше НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.
Згодом, у САП підтвердили затримання Князєва.

Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.

У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".

Бюро опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

Під час проведення невідкладних слідчих дій, було вилучено частину предмета злочину, зокрема під час обшуку у головного фігуранта та інших учасників злочинного угрупування.

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