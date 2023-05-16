Взятка в 3 миллиона долларов: обнародованы записи прослушивания по делу Князева

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи прослушивания по делу о взятке председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Бюро, после получения информации о существовании преступной группировки в судебной ветви власти и ее высшем руководстве детективы НАБУ реализовали операцию под прикрытием. Благодаря этому удалось разоблачить и задокументировать ряд эпизодов преступной деятельности.

В частности, в результате проведенного комплекса оперативно-технических мероприятий Бюро получило информацию о контактах бизнесмена-владельца группы «Финансы и кредит» с одним из адвокатов-руководителем адвокатского объединения. В ходе расследования выяснилось, что адвокатское объединение использовалось для маскировки преступной деятельности. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

Через несколько дней после установления контакта, 15 марта, должно было состояться заседание по делу, но оно было перенесено во исполнение предварительной договоренности. Записи разговоров подтверждают договоренность такого переноса, со слов фигурантов, на срок от двух недель до месяца. Также зафиксирована просьба подтвердить «готовность» к такому переносу, до сбора полной суммы взятки.

После этого происходила постепенная передача средств от бизнесмена к адвокату и, наконец, в начале апреля вся сумма была собрана и помещена в банковское хранилище для хранения.

19 апреля Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена, а уже 1 мая Председатель ВС дал указание другим участникам группировки относительно сумм и порядка распределения между некоторыми членами Большой Палаты, которые принимали участие в принятии соответствующего решения.

3 мая была передана первая часть средств, а 15 мая состоялась передача второй части.

Контекст

Во время Пленума председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов, инициировали выражение недоверия.

Сутками ранее НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.
Впоследствии, в САП подтвердили задержание Князева.

Сейчас сообщение о подозрении ему еще не вручили.

В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".

Бюро опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Во время проведения неотложных следственных действий, была изъята часть предмета преступления, в частности во время обыска у главного фигуранта и других участников преступной группировки.

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