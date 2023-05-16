Юридична фірма “Ілляшев та Партнери” спростувала чутки про причетність до корупційного скандалу з Князєвим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Керуючий партнер юридичної фірми “Ілляшев та Партнери” Михайло Ілляшев спростував чутки про причетність своєї компанії до корупційного скандалу навколо голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі журналістам УНН.
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“Ні, це не про нас мова, на щастя. Ми в цій (справі, для вирішення якої дали хабар голові ВС - ред.) і в багатьох інших справах представляли інтереси Ferrexpo AG (група компаній Жеваго - ред.), тому воно отак і притягнулося до нас.
Але оці всі історії пов’язані з неправомірною вигодою – це для нас так само сюрприз, ми тільки зі ЗМІ про це дізналися. Там вказано, що якогось адвоката затримано – це не з нашої компанії, ми не маємо відношення до цього”, - повідомив Михайло Ілляшев.
Контекст
15 травня НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.
Пізніше під час брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що у справі щодо корупції фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит" (Костянтин Жеваго - ред.) та адвокатське об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності.
За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, це адвокатське об'єднання фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів.
Попри те, що Клименко не назвав адвокатське об'єднання, відомо, що компанію Ferrexpo AG у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшев та Партнери".