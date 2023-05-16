Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" опровергла слухи о причастности к коррупционному скандалу с Князевым

Детали

“Нет, это не о нас речь, к счастью. Мы в этом (деле, для решения которого дали взятку председателю ВС – ред.) и во многих других делах представляли интересы Ferrexpo AG (группа компаний Жеваго - ред.), поэтому оно так и притянулось к нам.

Но эти все истории связанные с неправомерной выгодой – это для нас так же сюрприз, мы только из СМИ об этом узнали. Там указано, что какой-то адвокат задержан – это не из нашей компании, мы не имеем отношения к этому”, - сообщил Михаил Ильяшев.

Контекст

15 мая НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.



Позже во время брифинга директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в деле о коррупции фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит" (Константин Жеваго - ред.) и адвокатское объединение, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности.

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, это адвокатское объединение фактически использовалось для прикрытия "бэк офиса", который позволял влиять на решения Верховного Суда и другого судов.

Несмотря на то, что Клименко не назвал адвокатское объединение, известно, что компанию Ferrexpo AG в Верховном Суде представляла юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры".