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Дело Князева-Жеваго: о развитии событий, взятке и фигурантах

Дело Князева-Жеваго: о развитии событий, взятке и фигурантах

Киев • УНН

 • 349839 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева подозревают в получении почти трех миллионов долларов взятки за организацию принятия необходимого решения в интересах подсанкционного олигарха Константина Жеваго, пишет УНН.

Об обысках у председателя Верховного Суда и некоторых членов ВС украинские правоохранители сообщили вчера. Речь шла о следственных действиях в рамках производства о получении неправомерной выгоды за необходимое решение в пользу украинского подсанкционного олигарха Константина Жеваго.

Суть дела

Большая Палата Верховного Суда рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение». Появилась информация, что речь идет о юридической фирме «Ильяшев и Партнеры» и там действительно подтвердили, что представляют интересы Ferrexpo AG, однако опровергли, что имеют отношение к взятке.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Семен Кривонос.

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«Уже параллельно начало происходить аккумулирование средств от бизнесмена к адвокату. Уже 19 апреля Верховным Судом было принято решение и после этого в начале мая адвокат, который является участником этой преступной группировки получил от руководства Верховного Суда указание о распределении этой неправомерной выгоды среди участников преступной группировки судей», - рассказал Кривонос.

Всеволода Князева задержали, однако, официально подозрение ему еще не объявили. Кроме главы ВС задержали еще одного человека, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«То есть на данный момент проводятся следственные действия с судьями, в том числе с посредниками, которые выступали в этой схеме, поэтому в настоящее время еще не сообщено о подозрении ни одному лицу, но два человека уже задержаны», - рассказал глава САП Клименко.

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Реакция Жеваго

В пресс-службе подсанкционного олигарха полностью открещиваются от своей причастности к этому делу.

«Информация о том, что неправомерная выгода могла быть получена от людей, которые действовали в пользу предпринимателя, полностью неправдива», - ответили на обвинения в пресс-службе Жеваго и попросили не впутывать его в эту историю.

Кто такой Всеволод Князев

Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.

Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, В 2013 году, согласно указу Януковича, стал судьёй Николаевского областного административного суда.

С 2016 года судья Кассационного административного суда Верховного Суда. С 2017 секретарь Большой палаты Верховного Суда.

22 октября 2021 года был избран председателем Верховного суда.

На сегодняшнем заседании Пленума Верховного суда Князева прекратил полномочия Князева, как председателя ВСУ. Однако он остается судьей этого суда.

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