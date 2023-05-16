Экс-председателю Верховного Суда Князеву сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, разоблаченному на взятке почти в 3 миллиона долларов, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
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"Председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченному на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды, сообщили о подозрении. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.
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Напомним
Накануне НАБУ и САП разоблачили подозреваемых «на горячем». Деньги передавали Главе ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов. Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки. А эпизод с «вознаграждением» для Председателя Верховного Суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит».
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