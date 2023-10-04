В деле бывшего главы ВС Князева завершили следствие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В деле в отношении бывшего председателя Верховного Суда завершено следствие, сообщили в САП, пишет УНН.
Экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении 2,7 млн долл. взятки.
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"3 октября прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления", - говорится в сообщении.
Суть дела
Как указали в САП, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
"Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом “бэкофиса” в Верховном Суде. В течение марта-апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл. США (1,8 млн долларов США – судьям Верховного Суда, остальные – как “оплата” посреднических услуг). 19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена", - рассказали в САП.
Во время следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долл. Во время получения второго транша в 450 тысяч долларов 15 мая 2023 года глава ВС и адвокат были разоблачены “с поличным”.
Материалы в отношении адвоката выделены в отдельное производство.