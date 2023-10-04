Избрание заместителя главы Верховного Суда: кто из бывших подчиненных Князева может занять высокую должность

«6 октября 2023 года Пленум Верховного Суда планирует избрать заместителя Председателя ВС», - говорится в сообщении Верховного Суда.

Процедура избрания, известны ли кандидаты

Кандидатуру на должность своего заместителя подает непосредственно председатель Верховного Суда. Решение об избрании заместителя председателя ВС принимается большинством голосов от общего состава Пленума Верховного Суда путем тайного голосования.

Заместитель председателя ВС избирается на четыре года.

Фамилии потенциальных кандидатов на высокую должность в ВС пока широкой общественности неизвестны. Их публично не озвучивал председатель ВС Станислав Кравченко, который занял свою должность 23 мая после коррупционного скандала с экс-главой ВС Всеволодом Князевым.

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Хотя, очевидно, что вторую должность в Верховном Суде займет человек, который работал при Князеве. А это могут быть люди, причастные к коррупционным скандалам в стенах ВС и странным решениям, которые он принимал. Ведь напомним, сразу после задержания уже бывшего главы ВС Всеволода Князева руководитель САП Александр Клименко сообщал, что проводятся следственные действия с другими судьями, «в том числе с посредниками, которые выступали в этой схеме».

СМИ со ссылками на источники сообщали, что к коррупционному скандалу могут быть причастны от 14 до 18 судей ВС. Однако, по открытой информации, до сих пор ни одному судье, кроме Князева, не было сообщено о подозрении. Хотя 4 октября САП сообщила, что завершила следствие по делу Князева, в котором его подозревают в получении 2,7 млн долл. взятки за принятие Верховным Судом решения в пользу украинского бизнесмена в споре за акции горно-обогатительного комбината.

Дополнительно

Именно при Князеве Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу бывшего нардепа от Блока Юлии Тимошенко, человека с богатой криминальной биографией Александра Шепелева.

Шепелева подозревают в причастности к четырем заказным убийствам и организации еще одного покушения на заказное убийство. В 2014 году Шепелев в Киеве сбежал из-под стражи. Появился в россии, где даже успел поработать на фсб.

Сначала там его задержали, но Украине так и не выдали, после чего отпустили.

В 2018 году его задержали в Украине.

Шепелев подал кассационную жалобу на приговор относительно побега. И происходит «чудо» - судьи подтверждают приговор в 7 лет, но с одной небольшой поправкой - они не просто учитывают Шепелеву время экстрадиционного ареста в российском СИЗО в срок наказания в Украине, но и умножают срок отсидки в рф на два по “закону Савченко” (отмененному еще в 2017 году).

И это при том, что положения ст. 577 УПК Украины содержат специальную норму, которая предусматривает возможность зачисления в общий срок отбывания наказания времени экстрадиционного ареста именно выданного лица, что не произошло в деле Шепелева. Получается, что суд засчитал Шепелеву отсидку в рф и работу на российское фсб.

И таким образом, по логике коллег Князева, Шепелев уже в полной мере отбыл наказание за побег.