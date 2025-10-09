Обрання запобіжного заходу: ексмер Ірпеня Маркушин не прийшов до суду, засідання перенесли

Святошинський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому заступнику Ірпінського міського голови, ексмеру Ірпеня Олександру Маркушину через його неявку.

Про це журналісту УНН повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Деталі

Маркушин не з'явився до суду. Захист подав клопотання про відкладення засідання через те, що в Маркушина прийом у лікаря-ортопеда - болить ліве стегно.

Також у клопотання вказано, що він після відвідування лікарів має від'їжджати до Запоріжжя з метою супроводу гуманітарного вантажу й повернеться до Києва не раніше 12 жовтня.

Суд на сьогодні, 9 жовтня признав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Маркушину.

Доповнення

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови Маркушину повідомили про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном.

Його підозрюють в організації вибуття земельної ділянки та будівлі бойлерної з комунальної власності у 2019 році.

Додамо

У 2025 році ДБР повідомило тоді меру Ірпеня Маркушину про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

Йшлось про справу, яка пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

Згодом суд відсторонив Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування справи. Ірпінська міська рада достроково припинила повноваження Маркушина.