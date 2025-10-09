Избрание меры пресечения: экс-мэр Ирпеня Маркушин не явился в суд, заседание перенесли

Святошинский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы, экс-мэру Ирпеня Александру Маркушину из-за его неявки.

Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Детали

Маркушин не явился в суд. Защита подала ходатайство об отложении заседания из-за того, что у Маркушина прием у врача-ортопеда - болит левое бедро.

Также в ходатайстве указано, что он после посещения врачей должен отбыть в Запорожье с целью сопровождения гуманитарного груза и вернется в Киев не ранее 12 октября.

Суд на сегодня, 9 октября, назначил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Маркушину.

Дополнение

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы Маркушину сообщили о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.

Его подозревают в организации выбытия земельного участка и здания бойлерной из коммунальной собственности в 2019 году.

Добавим

В 2025 году ГБР сообщило тогда мэру Ирпеня Маркушину о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ (организация незаконной переправки лиц через государственную границу).

Речь шла о деле, связанном с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не для помощи военным, а чтобы увидеть своего 2-летнего сына.

Впоследствии суд отстранил Маркушина от управления Ирпенской общиной на время расследования дела. Ирпенский городской совет досрочно прекратил полномочия Маркушина.