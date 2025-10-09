$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 14258 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 31099 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33680 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 21821 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 20223 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32855 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16831 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15707 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16943 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Избрание меры пресечения: экс-мэр Ирпеня Маркушин не явился в суд, заседание перенесли

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Святошинский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы Александру Маркушину из-за его неявки. Защита подала ходатайство об отложении заседания из-за приема у врача-ортопеда и поездки в Запорожье с гуманитарным грузом.

Избрание меры пресечения: экс-мэр Ирпеня Маркушин не явился в суд, заседание перенесли

Святошинский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему заместителю Ирпенского городского головы, экс-мэру Ирпеня Александру Маркушину из-за его неявки.

Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Детали

Маркушин не явился в суд. Защита подала ходатайство об отложении заседания из-за того, что у Маркушина прием у врача-ортопеда - болит левое бедро.

Также в ходатайстве указано, что он после посещения врачей должен отбыть в Запорожье с целью сопровождения гуманитарного груза и вернется в Киев не ранее 12 октября.

Суд на сегодня, 9 октября, назначил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Маркушину.

Дополнение

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы Маркушину сообщили о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.

Его подозревают в организации выбытия земельного участка и здания бойлерной из коммунальной собственности в 2019 году.

Добавим

В 2025 году ГБР сообщило тогда мэру Ирпеня Маркушину о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ (организация незаконной переправки лиц через государственную границу).

Речь шла о деле, связанном с выездом за границу городского головы Ирпеня с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не для помощи военным, а чтобы увидеть своего 2-летнего сына.

Впоследствии суд отстранил Маркушина от управления Ирпенской общиной на время расследования дела. Ирпенский городской совет досрочно прекратил полномочия Маркушина

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
благотворительность
Италия
Запорожье
Киев