Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення

В Офісі Генерального прокурора надалі роз’яснення щодо обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення в умовах воєнного стану, а саме - чому встановлюють обмеження та про які відомості йдеться, передає УНН.

Деталі

В Офісі Генпрокурора наголосили, що кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 та іншими статтями Розділу XIX Кримінального кодексу України "Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)", належать до категорії відомостей з обмеженим доступом.

Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, спрямованим на:

- захист національної безпеки;

недопущення використання таких даних проти України;

- збереження стабільності та довіри до сил оборони в умовах війни;

- протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.

Чому ця інформація обмежується

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, yадання або оприлюднення відомостей про кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби під час дії воєнного стану створює ризики для національної безпеки. Така інформація може бути використана:

- для дискредитації сил оборони;

- для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан військовослужбовців;

- для оцінки рівня дисципліни, боєздатності підрозділів та системи мобілізаційної роботи;

- як інструмент інформаційно-психологічних операцій проти України, спрямованих на підрив довіри до військового керівництва та обороноздатності держави.

Поширення навіть узагальнених статистичних даних про кількість таких правопорушень може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці, зокрема шляхом створення сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди.

Згідно з частиною 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", обмеження доступу до інформації допускається лише за умови одночасної наявності трьох критеріїв:

- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

- шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.

У випадку військових кримінальних правопорушень ці умови виконуються в повному обсязі.

Які саме відомості обмежуються

У період дії воєнного стану підлягають обмеженню:

- узагальнені статистичні дані (актуальні та за попередні звітні періоди з 24.02.2022) про кримінальні правопорушення, передбачені Розділом XIX КК України;

- інформація про осіб, які вчинили такі правопорушення;

- інформація, що міститься в документах органів прокуратури та пов’язана з вказаною категорією кримінальних правопорушень.

Це стосується також обмеження їх оприлюднення на офіційних інформаційних ресурсах органів прокуратури.

Водночас в Офісі Генпрокурора наголосили, що такі обмеження запроваджені лише на період дії воєнного стану в Україні.