Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення

Ексклюзив
13:11 • 2882 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 6772 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 10578 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 10917 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 11497 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 19090 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 16177 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26934 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41695 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 41104 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 32341 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 19920 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 18392 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 10042 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 12482 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 208 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 10606 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 19111 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 32566 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 68572 перегляди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Кір Стармер
Андрюс Кубілюс
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Китай
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 774 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 2208 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 2408 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 4802 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 18531 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення

Київ

 • 198 перегляди

Офіс Генпрокурора пояснив обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 та іншими статтями Розділу XIX КК України. Це зроблено для захисту нацбезпеки та протидії використанню даних проти України.

Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення

В Офісі Генерального прокурора надалі роз’яснення щодо обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення в умовах воєнного стану, а саме - чому встановлюють обмеження та про які відомості йдеться, передає УНН.

Деталі

В Офісі Генпрокурора наголосили, що кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 та іншими статтями Розділу XIX Кримінального кодексу України "Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)", належать до категорії відомостей з обмеженим доступом. 

Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, спрямованим на:

- захист національної безпеки;

недопущення використання таких даних проти України;

- збереження стабільності та довіри до сил оборони в умовах війни;

- протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.

Блогерка з Чернівців отримала 5 років в'язниці за розголошення позицій ЗСУ08.12.25, 18:58 • 3114 переглядiв

Чому ця інформація обмежується

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, yадання або оприлюднення відомостей про кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби під час дії воєнного стану створює ризики для національної безпеки. Така інформація може бути використана:

- для дискредитації сил оборони;

- для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан військовослужбовців;

- для оцінки рівня дисципліни, боєздатності підрозділів та системи мобілізаційної роботи;

- як інструмент інформаційно-психологічних операцій проти України, спрямованих на підрив довіри до військового керівництва та обороноздатності держави.

Поширення навіть узагальнених статистичних даних про кількість таких правопорушень може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці, зокрема шляхом створення сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди.

Згідно з частиною 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", обмеження доступу до інформації допускається лише за умови одночасної наявності трьох критеріїв:

- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

- шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.

У випадку військових кримінальних правопорушень ці умови виконуються в повному обсязі.

Які саме відомості обмежуються

У період дії воєнного стану підлягають обмеженню:

- узагальнені статистичні дані (актуальні та за попередні звітні періоди з 24.02.2022) про кримінальні правопорушення, передбачені Розділом XIX КК України;

- інформація про осіб, які вчинили такі правопорушення;

- інформація, що міститься в документах органів прокуратури та пов’язана з вказаною категорією кримінальних правопорушень.

Це стосується також обмеження їх оприлюднення на офіційних інформаційних ресурсах органів прокуратури.

Водночас в Офісі Генпрокурора наголосили, що такі обмеження запроваджені лише на період дії воєнного стану в Україні.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітикаПублікації
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Україна