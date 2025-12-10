Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
13:11 • 3552 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 8204 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 11573 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 11966 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 19711 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16364 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27014 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41794 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41208 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 32080 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.4м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33310 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 20481 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19133 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 10590 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 13060 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 944 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 19705 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33317 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 69091 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 52922 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 1278 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 2614 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 2764 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 5160 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 19140 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Офис Генпрокурора объяснил ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX УК Украины. Это сделано для защиты нацбезопасности и противодействия использованию данных против Украины.

Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения

В Офисе Генерального прокурора дали разъяснения относительно ограничения доступа к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения, а именно - почему устанавливают ограничения и о каких сведениях идет речь, передает УНН.

Детали

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX Уголовного кодекса Украины "Уголовные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (военные уголовные правонарушения)", относятся к категории сведений с ограниченным доступом. 

Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, направленным на:

- защиту национальной безопасности;

недопущение использования таких данных против Украины;

- сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны;

- противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.

Блогер из Черновцов получил 5 лет тюрьмы за разглашение позиций ВСУ08.12.25, 18:58 • 3114 просмотров

Почему эта информация ограничивается

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, предоставление или обнародование сведений об уголовных правонарушениях против установленного порядка несения военной службы во время действия военного положения создает риски для национальной безопасности. Такая информация может быть использована:

- для дискредитации сил обороны;

- для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии военнослужащих;

- для оценки уровня дисциплины, боеспособности подразделений и системы мобилизационной работы;

- как инструмент информационно-психологических операций против Украины, направленных на подрыв доверия к военному руководству и обороноспособности государства.

Распространение даже обобщенных статистических данных о количестве таких правонарушений может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности, в частности путем создания благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды.

Согласно части 2 статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", ограничение доступа к информации допускается только при условии одновременного наличия трех критериев:

- исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;

разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;

- вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.

В случае военных уголовных правонарушений эти условия выполняются в полном объеме.

Какие именно сведения ограничиваются

В период действия военного положения подлежат ограничению:

- обобщенные статистические данные (актуальные и за предыдущие отчетные периоды с 24.02.2022) об уголовных правонарушениях, предусмотренных Разделом XIX УК Украины;

- информация о лицах, совершивших такие правонарушения;

- информация, содержащаяся в документах органов прокуратуры и связанная с указанной категорией уголовных правонарушений.

Это касается также ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.

В то же время в Офисе Генпрокурора подчеркнули, что такие ограничения введены только на период действия военного положения в Украине.

Антонина Туманова

ОбществоПолитикапубликации
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Украина