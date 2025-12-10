Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения

В Офисе Генерального прокурора дали разъяснения относительно ограничения доступа к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения, а именно - почему устанавливают ограничения и о каких сведениях идет речь, передает УНН.

Детали

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX Уголовного кодекса Украины "Уголовные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (военные уголовные правонарушения)", относятся к категории сведений с ограниченным доступом.

Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, направленным на:

- защиту национальной безопасности;

недопущение использования таких данных против Украины;

- сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны;

- противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.

Почему эта информация ограничивается

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, предоставление или обнародование сведений об уголовных правонарушениях против установленного порядка несения военной службы во время действия военного положения создает риски для национальной безопасности. Такая информация может быть использована:

- для дискредитации сил обороны;

- для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии военнослужащих;

- для оценки уровня дисциплины, боеспособности подразделений и системы мобилизационной работы;

- как инструмент информационно-психологических операций против Украины, направленных на подрыв доверия к военному руководству и обороноспособности государства.

Распространение даже обобщенных статистических данных о количестве таких правонарушений может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности, в частности путем создания благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды.

Согласно части 2 статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", ограничение доступа к информации допускается только при условии одновременного наличия трех критериев:

- исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;

разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;

- вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.

В случае военных уголовных правонарушений эти условия выполняются в полном объеме.

Какие именно сведения ограничиваются

В период действия военного положения подлежат ограничению:

- обобщенные статистические данные (актуальные и за предыдущие отчетные периоды с 24.02.2022) об уголовных правонарушениях, предусмотренных Разделом XIX УК Украины;

- информация о лицах, совершивших такие правонарушения;

- информация, содержащаяся в документах органов прокуратуры и связанная с указанной категорией уголовных правонарушений.

Это касается также ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.

В то же время в Офисе Генпрокурора подчеркнули, что такие ограничения введены только на период действия военного положения в Украине.