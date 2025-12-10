Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения
Киев • УНН
Офис Генпрокурора объяснил ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX УК Украины. Это сделано для защиты нацбезопасности и противодействия использованию данных против Украины.
В Офисе Генерального прокурора дали разъяснения относительно ограничения доступа к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения, а именно - почему устанавливают ограничения и о каких сведениях идет речь, передает УНН.
Детали
В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими статьями Раздела XIX Уголовного кодекса Украины "Уголовные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (военные уголовные правонарушения)", относятся к категории сведений с ограниченным доступом.
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, направленным на:
- защиту национальной безопасности;
недопущение использования таких данных против Украины;
- сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны;
- противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.
Почему эта информация ограничивается
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, предоставление или обнародование сведений об уголовных правонарушениях против установленного порядка несения военной службы во время действия военного положения создает риски для национальной безопасности. Такая информация может быть использована:
- для дискредитации сил обороны;
- для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии военнослужащих;
- для оценки уровня дисциплины, боеспособности подразделений и системы мобилизационной работы;
- как инструмент информационно-психологических операций против Украины, направленных на подрыв доверия к военному руководству и обороноспособности государства.
Распространение даже обобщенных статистических данных о количестве таких правонарушений может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности, в частности путем создания благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды.
Согласно части 2 статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", ограничение доступа к информации допускается только при условии одновременного наличия трех критериев:
- исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;
разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;
- вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.
В случае военных уголовных правонарушений эти условия выполняются в полном объеме.
Какие именно сведения ограничиваются
В период действия военного положения подлежат ограничению:
- обобщенные статистические данные (актуальные и за предыдущие отчетные периоды с 24.02.2022) об уголовных правонарушениях, предусмотренных Разделом XIX УК Украины;
- информация о лицах, совершивших такие правонарушения;
- информация, содержащаяся в документах органов прокуратуры и связанная с указанной категорией уголовных правонарушений.
Это касается также ограничения их обнародования на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.
В то же время в Офисе Генпрокурора подчеркнули, что такие ограничения введены только на период действия военного положения в Украине.