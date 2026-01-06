Обіцяв ротацію бійця за 9 тисяч доларів: у Дніпрі затримали військового після отримання хабаря

$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 2872 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 17498 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 30183 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 36030 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 62146 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 112527 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 53303 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 51986 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47218 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52 • 20693 перегляди
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19 • 21906 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 27428 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19 • 22805 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 26337 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 3814 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 43392 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 112527 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 67288 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 131469 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Ґренландія
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 442 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 25681 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 69986 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 63342 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 58892 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Bild

Обіцяв ротацію бійця за 9 тисяч доларів: у Дніпрі затримали військового після отримання хабаря

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який вимагав 9 тисяч доларів США за включення бійця до списків на ротацію. Фігуранта затримали 1 січня в Дніпрі під час одержання хабара.

Обіцяв ротацію бійця за 9 тисяч доларів: у Дніпрі затримали військового після отримання хабаря
Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронні органи затримали військовослужбовця однієї з частин Дніпропетровської області, який за хабар обіцяв родині бійця, що тривалий час перебував у зоні бойових дій, включити його до списків на ротацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Крім ДБР, у операції брали участь працівники СБУ. Як встановило слідство, родина військовослужбовця, який близько півроку перебував на фронті, втратила з ним зв’язок.

У пошуках інформації про долю близької людини родичі через знайомих вийшли на посадовця. Той повідомив, що з бійцем "усе гаразд", а відсутність зв’язку пояснив неможливістю вийти на контакт

- йдеться в повідомленні.

Далі підозрюваний, скориставшись емоційним станом родини та її занепокоєнням, заявив, що за хабар може "домовитися" про включення бійця до списків на ротацію, посилаючись на нібито наявні зв’язки. За свої "послуги" він захотів 9 000 доларів США - він наполягав на терміновій передачі коштів "під ялинку".

Фігуранта затримали в Дніпрі 1 січня, під час одержання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо

74-річна пенсіонерка в Києві віддала шахраям понад 1,4 млн гривень, які представилися співробітниками СБУ. Вони обіцяли перевірити її заощадження на причетність до країни-агресора.

Євген Устименко

Новий рік
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Київ