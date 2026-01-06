Обіцяв ротацію бійця за 9 тисяч доларів: у Дніпрі затримали військового після отримання хабаря

Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронні органи затримали військовослужбовця однієї з частин Дніпропетровської області, який за хабар обіцяв родині бійця, що тривалий час перебував у зоні бойових дій, включити його до списків на ротацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Крім ДБР, у операції брали участь працівники СБУ. Як встановило слідство, родина військовослужбовця, який близько півроку перебував на фронті, втратила з ним зв’язок.

У пошуках інформації про долю близької людини родичі через знайомих вийшли на посадовця. Той повідомив, що з бійцем "усе гаразд", а відсутність зв’язку пояснив неможливістю вийти на контакт - йдеться в повідомленні.

Далі підозрюваний, скориставшись емоційним станом родини та її занепокоєнням, заявив, що за хабар може "домовитися" про включення бійця до списків на ротацію, посилаючись на нібито наявні зв’язки. За свої "послуги" він захотів 9 000 доларів США - він наполягав на терміновій передачі коштів "під ялинку".

Фігуранта затримали в Дніпрі 1 січня, під час одержання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо

