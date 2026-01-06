$42.420.13
11:59 • 2794 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 3092 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 17912 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 30883 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 36470 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 62562 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 113274 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 53467 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 52119 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47246 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 113273 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 131876 просмотра
Обещал ротацию бойца за 9 тысяч долларов: в Днепре задержали военного после получения взятки

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Правоохранители задержали военнослужащего, который требовал 9 тысяч долларов США за включение бойца в списки на ротацию. Фигуранта задержали 1 января в Днепре во время получения взятки.

Обещал ротацию бойца за 9 тысяч долларов: в Днепре задержали военного после получения взятки
Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранительные органы задержали военнослужащего одной из частей Днепропетровской области, который за взятку обещал семье бойца, длительное время находившегося в зоне боевых действий, включить его в списки на ротацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Помимо ГБР, в операции участвовали сотрудники СБУ. Как установило следствие, семья военнослужащего, который около полугода находился на фронте, потеряла с ним связь.

В поисках информации о судьбе близкого человека родственники через знакомых вышли на должностное лицо. Тот сообщил, что с бойцом "все в порядке", а отсутствие связи объяснил невозможностью выйти на контакт

- говорится в сообщении.

Далее подозреваемый, воспользовавшись эмоциональным состоянием семьи и ее беспокойством, заявил, что за взятку может "договориться" о включении бойца в списки на ротацию, ссылаясь на якобы имеющиеся связи. За свои "услуги" он запросил 9 000 долларов США - он настаивал на срочной передаче средств "под елку".

Фигуранта задержали в Днепре 1 января, во время получения неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Напомним

74-летняя пенсионерка в Киеве отдала мошенникам более 1,4 млн гривен, которые представились сотрудниками СБУ. Они обещали проверить ее сбережения на причастность к стране-агрессору.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Новый год
Военное положение
Война в Украине
Днепр
Служба безопасности Украины
