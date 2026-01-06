Обещал ротацию бойца за 9 тысяч долларов: в Днепре задержали военного после получения взятки

Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранительные органы задержали военнослужащего одной из частей Днепропетровской области, который за взятку обещал семье бойца, длительное время находившегося в зоне боевых действий, включить его в списки на ротацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Помимо ГБР, в операции участвовали сотрудники СБУ. Как установило следствие, семья военнослужащего, который около полугода находился на фронте, потеряла с ним связь.

В поисках информации о судьбе близкого человека родственники через знакомых вышли на должностное лицо. Тот сообщил, что с бойцом "все в порядке", а отсутствие связи объяснил невозможностью выйти на контакт - говорится в сообщении.

Далее подозреваемый, воспользовавшись эмоциональным состоянием семьи и ее беспокойством, заявил, что за взятку может "договориться" о включении бойца в списки на ротацию, ссылаясь на якобы имеющиеся связи. За свои "услуги" он запросил 9 000 долларов США - он настаивал на срочной передаче средств "под елку".

Фигуранта задержали в Днепре 1 января, во время получения неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Напомним

