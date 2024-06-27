Обговорили снаряди, рух до ЄС і НАТО: Зеленський зустрівся з прем’єром Чехії Фіалою
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Чехії Фіалою закупівлю артилерійських снарядів для України, заявки України на членство в ЄС та НАТО, а також підготовку до укладення двосторонньої угоди про безпеку.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою важливість ініціативи закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів, рух нашої країни до ЄС і НАТО, а також підготовку до укладення двосторонньої безпекової угоди, передає УНН.
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Ключові теми нашої зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою – снаряди, рух до ЄС і НАТО. Відзначив важливість ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів. Вони вже посилюють наших воїнів на полі бою. Обговорили підготовку до укладення двосторонньої безпекової угоди, а також результати інавгураційного Саміту миру
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської Комісії фон дер Ляєн у Брюсселі, щоб обговорити переговори про вступ України до ЄС, посилення санкцій проти росії, використання заморожених російських активів для оборони України, а також лібералізацію торгівлі та транспорту.