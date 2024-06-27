Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой важность инициативы закупки для Украины необходимых артиллерийских снарядов, движение нашей страны в ЕС и НАТО, а также подготовку к заключению двустороннего соглашения по безопасности, передает УНН.

Детали

Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой - снаряды, движение в ЕС и НАТО. Отметил важность инициативы Чехии по закупке для Украины необходимых артиллерийских снарядов. Они уже усиливают наших воинов на поле боя. Обсудили подготовку к заключению двустороннего соглашения по безопасности, а также результаты инаугурационного Саммита мира - сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской Комиссии фон дер Ляйен в Брюсселе, чтобы обсудить переговоры о вступлении Украины в ЕС, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов для обороны Украины, а также либерализацию торговли и транспорта.