Обговорили проміжні підсумки перемовин: Зеленський обговорив із українською командою зустріч в ОАЕ
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про доповідь української делегації щодо проміжних підсумків тристоронніх переговорів в ОАЕ. У зустрічі брали участь Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація розповіла про сьогоднішню тристоронню зустріч в ОАЕ - обговорили проміжні підсумки перемовин, передає УНН.
Була доповідь нашої делегації після зустрічей сьогодні – був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Хлопці були на звʼязку. Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра
Додамо
За словами Глави держави, загалом українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально.
Саме росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари
За словами Президента, не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, росія з часом зірве будь-яку домовленість.
Нагадаємо
Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі підтвердила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників.