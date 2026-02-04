Обговорили проміжні підсумки перемовин: Зеленський обговорив із українською командою зустріч в ОАЕ

$43.190.22
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 7100 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 11621 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 11414 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 11691 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18618 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25398 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19611 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22725 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 36324 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 28490 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 8414 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 16722 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 8894 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 10405 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 28542 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 60737 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 61557 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 100661 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 108803 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 882 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 2684 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 3488 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 4930 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 8970 перегляди
Обговорили проміжні підсумки перемовин: Зеленський обговорив із українською командою зустріч в ОАЕ

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Президент Зеленський повідомив про доповідь української делегації щодо проміжних підсумків тристоронніх переговорів в ОАЕ. У зустрічі брали участь Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія.

Обговорили проміжні підсумки перемовин: Зеленський обговорив із українською командою зустріч в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація розповіла про сьогоднішню тристоронню зустріч в ОАЕ - обговорили проміжні підсумки перемовин, передає УНН.

Була доповідь нашої делегації після зустрічей сьогодні – був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Хлопці були на звʼязку. Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра 

- повідомив Зеленський. 

Залишились найскладніші: Рубіо заявив про скорочення списку невирішених питань у переговорах між Україною та рф04.02.26, 19:10 • 1902 перегляди

Додамо

За словами Глави держави, загалом українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально.

Саме росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари 

- додав Зеленський.

За словами Президента, не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, росія з часом зірве будь-яку домовленість.

Нагадаємо

Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі підтвердила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників.

Антоніна Туманова

