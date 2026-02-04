Обсудили промежуточные итоги переговоров: Зеленский обсудил с украинской командой встречу в ОАЭ
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о докладе украинской делегации относительно промежуточных итогов трехсторонних переговоров в ОАЭ. Во встрече принимали участие Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация рассказала о сегодняшней трехсторонней встрече в ОАЭ - обсудили промежуточные итоги переговоров, передает УНН.
Был доклад нашей делегации после встреч сегодня – был трехсторонний формат. Также были контакты команды с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ребята были на связи. Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжат завтра
Добавим
По словам Главы государства, в целом украинская позиция очень четкая: войну нужно завершать реально.
Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности, – своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось – чтобы люди в Украине это чувствовали, – что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары
По словам Президента, не должно быть вознаграждений агрессору. Если любое вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность.
Напомним
Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби подтвердила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков.