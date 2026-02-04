$43.190.22
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 5322 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 6200 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 7274 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 16529 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24272 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 18989 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22188 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35817 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51351 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Графики отключений электроэнергии
Остались самые сложные: Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов в переговорах между Украиной и рф

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа достигла значительного прогресса в переговорах между Украиной и россией. Список нерешенных вопросов существенно сократился, но остались самые сложные.

Остались самые сложные: Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов в переговорах между Украиной и рф

Госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в среду, что прорыв в мирных переговорах между Украиной и россией может произойти нескоро, но администрация Трампа достигла значительного прогресса в переговорах по сравнению с прошлым годом, передает УНН со ссылкой на AP.

"Если вы посмотрите на список нерешенных вопросов, который существовал в это же время в прошлом году, и на список нерешенных вопросов, которые остаются сейчас с точки зрения достижения мирного соглашения между Украиной и россией, то этот список существенно сократился", - сказал Рубио.

По его словам, "это хорошая новость, плохая новость заключается в том, что остаются самые сложные вопросы. А тем временем война продолжается".

Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали

Напомним

Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби подтвердила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков.

Антонина Туманова

