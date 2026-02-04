Остались самые сложные: Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов в переговорах между Украиной и рф
Киев • УНН
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа достигла значительного прогресса в переговорах между Украиной и россией. Список нерешенных вопросов существенно сократился, но остались самые сложные.
Госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в среду, что прорыв в мирных переговорах между Украиной и россией может произойти нескоро, но администрация Трампа достигла значительного прогресса в переговорах по сравнению с прошлым годом, передает УНН со ссылкой на AP.
"Если вы посмотрите на список нерешенных вопросов, который существовал в это же время в прошлом году, и на список нерешенных вопросов, которые остаются сейчас с точки зрения достижения мирного соглашения между Украиной и россией, то этот список существенно сократился", - сказал Рубио.
По его словам, "это хорошая новость, плохая новость заключается в том, что остаются самые сложные вопросы. А тем временем война продолжается".
Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби подтвердила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков.