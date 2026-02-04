Залишились найскладніші: Рубіо заявив про скорочення списку невирішених питань у переговорах між Україною та рф

Держсекретар Марко Рубіо заявив журналістам у середу, що прорив у мирних переговорах між Україною та hосією може статися нескоро, але адміністрація Трампа досягла значного прогресу в переговорах порівняно з минулим роком, передає УНН із посиланням на AP.

"Якщо ви подивитесь на список невирішених питань, який існував у цей же час минулого року, і на список невирішених питань, які залишаються зараз з точки зору досягнення мирної угоди між Україною та росією, то цей список суттєво скоротився", - сказав Рубіо.

За його словами, "це хороша новина, погана новина полягає в тому, що залишаються найскладніші питання. А тим часом війна продовжується".

Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі

Нагадаємо

Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі підтвердила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників.