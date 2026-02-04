$43.190.22
16:19 • 2276 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 5362 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 6236 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 7306 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 16543 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24275 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18991 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22190 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35819 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51355 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Залишились найскладніші: Рубіо заявив про скорочення списку невирішених питань у переговорах між Україною та рф

Київ • УНН

 36 перегляди

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа досягла значного прогресу у переговорах між Україною та росією. Список невирішених питань суттєво скоротився, але залишилися найскладніші.

Залишились найскладніші: Рубіо заявив про скорочення списку невирішених питань у переговорах між Україною та рф

Держсекретар Марко Рубіо заявив журналістам у середу, що прорив у мирних переговорах між Україною та hосією може статися нескоро, але адміністрація Трампа досягла значного прогресу в переговорах порівняно з минулим роком, передає УНН із посиланням на AP.

"Якщо ви подивитесь на список невирішених питань, який існував у цей же час минулого року, і на список невирішених питань, які залишаються зараз з точки зору досягнення мирної угоди між Україною та росією, то цей список суттєво скоротився", - сказав Рубіо.

За його словами, "це хороша новина, погана новина полягає в тому, що залишаються найскладніші питання. А тим часом війна продовжується".

Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі04.02.26, 18:19 • 2262 перегляди

Нагадаємо

Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі підтвердила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна