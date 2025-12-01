$42.270.07
Обговорили можливості локалізації виробництва літаків військового призначення: Зеленський зустрівся із президентом Dassault Aviation

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Еріком Трапʼє, президентом Dassault Aviation. Вони обговорили локалізацію виробництва військових літаків, зокрема винищувачів Rafale, в Україні.

Обговорили можливості локалізації виробництва літаків військового призначення: Зеленський зустрівся із президентом Dassault Aviation

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трапʼє. Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в Україні та технічні характеристики літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН

Деталі

Як повідомив Зеленський, він провів зустріч із президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трапʼє та оглянув виробничі потужності підприємства.

Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в нашій країні та технічні характеристики літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale, які Україна зможе придбати в межах підписаної 17 листопада декларації з Президентом Франції Емманюелем Макроном

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президенти України та Франції підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Ця угода спрямована на посилення України.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Dassault Rafale
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна