Обговорили можливості локалізації виробництва літаків військового призначення: Зеленський зустрівся із президентом Dassault Aviation
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Еріком Трапʼє, президентом Dassault Aviation. Вони обговорили локалізацію виробництва військових літаків, зокрема винищувачів Rafale, в Україні.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трапʼє. Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в Україні та технічні характеристики літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Зеленський, він провів зустріч із президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трапʼє та оглянув виробничі потужності підприємства.
Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в нашій країні та технічні характеристики літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale, які Україна зможе придбати в межах підписаної 17 листопада декларації з Президентом Франції Емманюелем Макроном
Нагадаємо
Президенти України та Франції підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Ця угода спрямована на посилення України.