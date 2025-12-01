Обсудили возможности локализации производства самолетов военного назначения: Зеленский встретился с президентом Dassault Aviation

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом аэрокосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье. Обсудили перспективные направления сотрудничества, возможности локализации в Украине и технические характеристики самолетов военного назначения, прежде всего многоцелевых истребителей семейства Rafale. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Как сообщил Зеленский, он провел встречу с президентом и главным исполнительным директором аэрокосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье и осмотрел производственные мощности предприятия.

Обсудили перспективные направления сотрудничества, возможности локализации в нашей стране и технические характеристики самолетов военного назначения, прежде всего многоцелевых истребителей семейства Rafale, которые Украина сможет приобрести в рамках подписанной 17 ноября декларации с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном