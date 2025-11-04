Обговорили гендерний аудит та першу справу про харасмент: заступниця Генпрокурора провела зустріч з представницею ООН Жінки в Україні

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко провела робочу зустріч з Представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш та командою програми "Жінки, мир і безпека". Йшлося про результати першого в історії органів прокуратури ґендерного аудиту та про перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час зустрічі сторони обговорили результати першого в історії органів прокуратури ґендерного аудиту, який у 2023–2024 роках провела Структура ООН Жінки. Його висновки та рекомендації стали основою для оновлення внутрішніх політик та інтегровані у Стратегію розвитку прокуратури на 2025–2028 роки, затверджену Генеральним прокурором Русланом Кравченком.

Марія Вдовиченко зазначила, що аудит дав змогу по-новому вибудувати систему управління в органах прокуратури з акцентом на рівність можливостей, недискримінацію та комфортне робоче середовище. Зокрема, було розроблено і впроваджено Політику безбар’єрного простору, оновлено окремі нормативні документи та створено механізми запобігання і реагування на випадки дискримінації чи сексуальних домагань.

Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора

У результаті ці заходи підвищили обізнаність співробітників щодо принципів рівності та стали підґрунтям для подальшої адаптації внутрішніх процесів до європейських стандартів.

Окрема увага під час зустрічі була приділена співпраці у сфері протидії ґендерно зумовленому насильству та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом. Прокуратура працює над впровадженням уніфікованих, людиноцентричних стандартів підтримки постраждалих, які включають конфіденційність, захист їхніх прав і комплексний супровід.

Додамо

Марія Вдовиченко також поінформувала про перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту, яке доведено до стадії повідомлення про підозру колишньому директору "Молодого театру". Йому інкримінують систематичні сексуальні злочини щодо студенток, серед яких були неповнолітні. Усі процесуальні дії проводяться з повним захистом потерпілих від ретравматизації.

Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора

Наприкінці зустрічі учасники обговорили подальші кроки, визначили можливості для розширення співпраці та узгодили пріоритети на найближчий період.