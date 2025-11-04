ukenru
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Обговорили гендерний аудит та першу справу про харасмент: заступниця Генпрокурора провела зустріч з представницею ООН Жінки в Україні

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко зустрілася з Представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш. Вони обговорили результати першого гендерного аудиту в органах прокуратури та перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту.

Обговорили гендерний аудит та першу справу про харасмент: заступниця Генпрокурора провела зустріч з представницею ООН Жінки в Україні

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко провела робочу зустріч з Представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш та командою програми "Жінки, мир і безпека". Йшлося про результати першого в історії органів прокуратури ґендерного аудиту та про перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час зустрічі сторони обговорили результати першого в історії органів прокуратури ґендерного аудиту, який у 2023–2024 роках провела Структура ООН Жінки. Його висновки та рекомендації стали основою для оновлення внутрішніх політик та інтегровані у Стратегію розвитку прокуратури на 2025–2028 роки, затверджену Генеральним прокурором Русланом Кравченком.

Марія Вдовиченко зазначила, що аудит дав змогу по-новому вибудувати систему управління в органах прокуратури з акцентом на рівність можливостей, недискримінацію та комфортне робоче середовище. Зокрема, було розроблено і впроваджено Політику безбар’єрного простору, оновлено окремі нормативні документи та створено механізми запобігання і реагування на випадки дискримінації чи сексуальних домагань.

Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора22.10.25, 18:19 • 23700 переглядiв

У результаті ці заходи підвищили обізнаність співробітників щодо принципів рівності та стали підґрунтям для подальшої адаптації внутрішніх процесів до європейських стандартів.

Окрема увага під час зустрічі була приділена співпраці у сфері протидії ґендерно зумовленому насильству та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом. Прокуратура працює над впровадженням уніфікованих, людиноцентричних стандартів підтримки постраждалих, які включають конфіденційність, захист їхніх прав і комплексний супровід.

Додамо

Марія Вдовиченко також поінформувала про перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту, яке доведено до стадії повідомлення про підозру колишньому директору "Молодого театру". Йому інкримінують систематичні сексуальні злочини щодо студенток, серед яких були неповнолітні. Усі процесуальні дії проводяться з повним захистом потерпілих від ретравматизації.

Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора22.10.25, 16:41 • 2656 переглядiв

Наприкінці зустрічі учасники обговорили подальші кроки, визначили можливості для розширення співпраці та узгодили пріоритети на найближчий період.

Антоніна Туманова

