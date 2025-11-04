ukenru
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Обсудили гендерный аудит и первое дело о харассменте: заместитель Генпрокурора провела встречу с представительницей ООН Женщины в Украине

Киев • УНН

 584 просмотра

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко встретилась с Представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш. Они обсудили результаты первого гендерного аудита в органах прокуратуры и первое в Украине уголовное производство по системному харассменту.

Обсудили гендерный аудит и первое дело о харассменте: заместитель Генпрокурора провела встречу с представительницей ООН Женщины в Украине

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко провела рабочую встречу с Представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш и командой программы "Женщины, мир и безопасность". Речь шла о результатах первого в истории органов прокуратуры гендерного аудита и о первом в Украине уголовном производстве по системному харассменту, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, во время встречи стороны обсудили результаты первого в истории органов прокуратуры гендерного аудита, который в 2023–2024 годах провела Структура ООН Женщины. Его выводы и рекомендации стали основой для обновления внутренних политик и интегрированы в Стратегию развития прокуратуры на 2025–2028 годы, утвержденную Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Мария Вдовиченко отметила, что аудит позволил по-новому выстроить систему управления в органах прокуратуры с акцентом на равенство возможностей, недискриминацию и комфортную рабочую среду. В частности, была разработана и внедрена Политика безбарьерного пространства, обновлены отдельные нормативные документы и созданы механизмы предотвращения и реагирования на случаи дискриминации или сексуальных домогательств.

Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора22.10.25, 18:19 • 23700 просмотров

В результате эти меры повысили осведомленность сотрудников о принципах равенства и стали основой для дальнейшей адаптации внутренних процессов к европейским стандартам.

Отдельное внимание во время встречи было уделено сотрудничеству в сфере противодействия гендерно обусловленному насилию и сексуальному насилию, связанному с конфликтом. Прокуратура работает над внедрением унифицированных, человекоцентричных стандартов поддержки пострадавших, которые включают конфиденциальность, защиту их прав и комплексное сопровождение.

Добавим

Мария Вдовиченко также проинформировала о первом в Украине уголовном производстве по системному харассменту, которое доведено до стадии сообщения о подозрении бывшему директору "Молодого театра". Ему инкриминируют систематические сексуальные преступления в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние. Все процессуальные действия проводятся с полной защитой потерпевших от ретравматизации.

Суд над Андреем Белоусом является первым в истории Украины делом о харассменте – Офис Генпрокурора22.10.25, 16:41 • 2656 просмотров

В конце встречи участники обсудили дальнейшие шаги, определили возможности для расширения сотрудничества и согласовали приоритеты на ближайший период.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Война в Украине
Руслан Кравченко