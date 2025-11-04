Обсудили гендерный аудит и первое дело о харассменте: заместитель Генпрокурора провела встречу с представительницей ООН Женщины в Украине

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко провела рабочую встречу с Представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш и командой программы "Женщины, мир и безопасность". Речь шла о результатах первого в истории органов прокуратуры гендерного аудита и о первом в Украине уголовном производстве по системному харассменту, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, во время встречи стороны обсудили результаты первого в истории органов прокуратуры гендерного аудита, который в 2023–2024 годах провела Структура ООН Женщины. Его выводы и рекомендации стали основой для обновления внутренних политик и интегрированы в Стратегию развития прокуратуры на 2025–2028 годы, утвержденную Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Мария Вдовиченко отметила, что аудит позволил по-новому выстроить систему управления в органах прокуратуры с акцентом на равенство возможностей, недискриминацию и комфортную рабочую среду. В частности, была разработана и внедрена Политика безбарьерного пространства, обновлены отдельные нормативные документы и созданы механизмы предотвращения и реагирования на случаи дискриминации или сексуальных домогательств.

Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора

В результате эти меры повысили осведомленность сотрудников о принципах равенства и стали основой для дальнейшей адаптации внутренних процессов к европейским стандартам.

Отдельное внимание во время встречи было уделено сотрудничеству в сфере противодействия гендерно обусловленному насилию и сексуальному насилию, связанному с конфликтом. Прокуратура работает над внедрением унифицированных, человекоцентричных стандартов поддержки пострадавших, которые включают конфиденциальность, защиту их прав и комплексное сопровождение.

Добавим

Мария Вдовиченко также проинформировала о первом в Украине уголовном производстве по системному харассменту, которое доведено до стадии сообщения о подозрении бывшему директору "Молодого театра". Ему инкриминируют систематические сексуальные преступления в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние. Все процессуальные действия проводятся с полной защитой потерпевших от ретравматизации.

Суд над Андреем Белоусом является первым в истории Украины делом о харассменте – Офис Генпрокурора

В конце встречи участники обсудили дальнейшие шаги, определили возможности для расширения сотрудничества и согласовали приоритеты на ближайший период.