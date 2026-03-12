$43.980.1150.930.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Низка депутатів Європарламенту засудила дії Угорщини щодо затримання українських інкасаторів. Офіційний Київ відреагував

Київ • УНН

 • 100 перегляди

35 депутатів Європарламенту вимагають повернути конфісковані 75 млн доларів та 9 кг золота. Дії Будапешта назвали бандитизмом та пограбуванням.

Низка депутатів Європарламенту засудила дії Угорщини щодо затримання українських інкасаторів. Офіційний Київ відреагував

35 депутатів Європейського парламенту засудили дії Угорщини щодо сімох працівників українського Ощадбанку, які були затримані у цій країні. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН

Вдячний 35 депутатам Європарламенту за висловлення чіткої позиції щодо бандитизму Угорщини, затримання та жорстокого поводження з сімома громадянами України минулого тижня, а також розкрадання грошей та золота державного Ощадбанку. Така рішуча заява відображає принципову європейську позицію на захист верховенства права та наших спільних цінностей 

- написав Сибіга. 

Він додав, що беззаконня в Угорщині перейшло всі можливі межі, і про це треба говорити, а не толерувати. 

У зв'язку з цим ми покладаємося на сильні голоси в Європі, які займають принципову позицію 

- заявив Сибіга. 

У листі, підписаному 35 депутатами Європарламенту до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, вказується, що депутати висловлюють глибоку стурбованість щодо нетерпимих, незаконних та провокаційних дій уряду Угорщини, який 5 березня 2025 року затримав українських касирів і конфіскував активи, що належать державному українському банку Ощадбанк - приблизно 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів США та дев’ять кілограмів золота.

Ми розглядаємо цей обурливий та ворожий акт проти України - країни, яка наразі чинить опір російській агресії, захищаючи європейські цінності та свободи і прагнучи відповідати критеріям членства в ЄС - як порушення добросусідських відносин. Такі дії кидають негативну тінь на всю Європейську спільноту, оскільки суперечать митним процедурам ЄС та міжнародним правилам транспортування 

- зазначається у листі. 

У документі наголошується, що дії уряду Угорщини та правлячої партії "Фідес"", яка внесла законопроєкт для ретроспективної легалізації конфіскації українських активів, можна описати лише як денне пограбування. 

Ми очікуємо, що ви вживете активних кроків для забезпечення термінового вирішення ситуації, закликавши уряд Угорщини повернути гроші та золото їхньому законному власнику - Ощадбанку. Ми також очікуємо, що Європейська Комісія під вашим керівництвом проведе ретельну оцінку дій угорського уряду, які становлять подальшу деградацію верховенства права та ескалацію беззаконня в Угорщині. Ці дії повинні мати чіткі та справедливі наслідки. Ми готові співпрацювати для термінового вирішення цього питання та, як завжди, надавати всю необхідну підтримку Україні в її зусиллях протистояти російській війні й агресії та забезпечити тривалий і справедливий мир 

- резюмували депутати. 

Нагадаємо 

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Інкасаторські автомобілі, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Як повідомили у пресслужбі банку, машини зазнали пошкоджень, тож буде зроблена оцінка завданих збитків, що ж стосується коштів та цінностей, то Угорщина їх ще не повернула. 

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Золото
Державний кордон України
Андрій Сибіга
Ощадбанк
Європейський парламент
Європейська комісія
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна