Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Ряд депутатов Европарламента осудили действия Венгрии по задержанию украинских инкассаторов. Официальный Киев отреагировал

Киев • УНН

 • 102 просмотра

35 депутатов Европарламента требуют вернуть конфискованные 75 млн долларов и 9 кг золота. Действия Будапешта назвали бандитизмом и грабежом.

Ряд депутатов Европарламента осудили действия Венгрии по задержанию украинских инкассаторов. Официальный Киев отреагировал

35 депутатов Европейского парламента осудили действия Венгрии в отношении семерых сотрудников украинского Ощадбанка, которые были задержаны в этой стране. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН

Благодарен 35 депутатам Европарламента за выражение четкой позиции относительно бандитизма Венгрии, задержания и жестокого обращения с семью гражданами Украины на прошлой неделе, а также хищения денег и золота государственного Ощадбанка. Такое решительное заявление отражает принципиальную европейскую позицию в защиту верховенства права и наших общих ценностей 

- написал Сибига. 

Он добавил, что беззаконие в Венгрии перешло все возможные границы, и об этом нужно говорить, а не толеровать. 

В связи с этим мы полагаемся на сильные голоса в Европе, которые занимают принципиальную позицию 

- заявил Сибига. 

В письме, подписанном 35 депутатами Европарламента к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, указывается, что депутаты выражают глубокую обеспокоенность по поводу нетерпимых, незаконных и провокационных действий правительства Венгрии, которое 5 марта 2025 года задержало украинских кассиров и конфисковало активы, принадлежащие государственному украинскому банку Ощадбанк - примерно 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов США и девять килограммов золота.

Мы рассматриваем этот возмутительный и враждебный акт против Украины - страны, которая сейчас сопротивляется российской агрессии, защищая европейские ценности и свободы и стремясь соответствовать критериям членства в ЕС - как нарушение добрососедских отношений. Такие действия бросают негативную тень на все Европейское сообщество, поскольку противоречат таможенным процедурам ЕС и международным правилам транспортировки 

- отмечается в письме. 

В документе подчеркивается, что действия правительства Венгрии и правящей партии "Фидес", которая внесла законопроект для ретроспективной легализации конфискации украинских активов, можно описать только как дневное ограбление. 

Мы ожидаем, что вы предпримете активные шаги для обеспечения срочного разрешения ситуации, призвав правительство Венгрии вернуть деньги и золото их законному владельцу - Ощадбанку. Мы также ожидаем, что Европейская Комиссия под вашим руководством проведет тщательную оценку действий венгерского правительства, которые представляют собой дальнейшую деградацию верховенства права и эскалацию беззакония в Венгрии. Эти действия должны иметь четкие и справедливые последствия. Мы готовы сотрудничать для срочного решения этого вопроса и, как всегда, оказывать всю необходимую поддержку Украине в ее усилиях противостоять российской войне и агрессии и обеспечить длительный и справедливый мир 

- резюмировали депутаты. 

Напомним 

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи работников в Венгрии 5 марта. 

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Инкассаторские автомобили, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям Ощадбанка и украинским дипломатам. Как сообщили в пресс-службе банка, машины получили повреждения, поэтому будет сделана оценка нанесенного ущерба, что же касается средств и ценностей, то Венгрия их еще не вернула. 

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Золото
Государственная граница Украины
Андрей Сибига
Ощадбанк
Европейский парламент
Европейская комиссия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина