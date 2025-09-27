Новим гендиректором Чорнобильської АЕС став Сергій Тараканов: біографія, досвід і головні завдання

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 вересня, 14:33 • 47400 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 93416 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 38729 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 37830 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 35893 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26166 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 50621 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 52422 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49987 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30476 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.3м/с
42%
758мм
Популярнi новини
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto27 вересня, 05:02 • 14940 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 19814 перегляди
У російській чувашії заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію 27 вересня, 06:40 • 4484 перегляди
На Вінниччині після атаки рф загасили пожежу і відновили рух поїздів: показали наслідкиPhoto27 вересня, 06:48 • 3128 перегляди
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі27 вересня, 08:28 • 11003 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 19927 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 93421 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 40823 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 50621 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 52422 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Башар аль-Асад
Едгарс Рінкевичс
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT13:37 • 1532 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 47404 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 34399 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 39660 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 41927 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

Новим гендиректором Чорнобильської АЕС став Сергій Тараканов: біографія, досвід і головні завдання

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тараканова генеральним директором ДСП "Чорнобильська АЕС". Він має 23 роки досвіду в енергетиці, працював на Южно-Українській АЕС та в "Енергоатомі".

Новим гендиректором Чорнобильської АЕС став Сергій Тараканов: біографія, досвід і головні завдання

Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тараканова генеральним директором державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС". Відповідне розпорядження підписала прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо призначення Тараканова Сергія Олександровича генеральним директором державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" 

- йдеться у документі.

Додамо

Як повідомили у ДП "Чорнобильська АЕС", виконувач обов'язків голови ДАЗВ Володимир Фещенко представив Сергія Тараканова колективу станції, зазначивши, що із новим генеральним директором, який має значний досвід роботи в енергетиці, підписано контракт.

У свою чергу Сергій Тараканов повідомив колективу, що головним завданням залишається забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, виконання програм зняття з експлуатації та поводження із відпрацьованим ядерним паливом і РАВ.  

Що відомо про Сергія Тараканова?

Сергій Олександрович Тараканов народився 20 вересня 1980 року на Миколаївщині. У 2002 році закінчив Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості за фахом "Атомна енергетика". Загальний стаж роботи Сергія Тараканова збігається зі стажем в енергетиці і становить 23 роки.

Після закінчення вишу він працював машиністом-обхідником турбінного обладнання, оператором реакторного відділення, старшим оператором реакторного відділення ВП "Южно-Українська АЕС".

У період з 2005 по 2017 рік Сергій Тараканов працював в дирекції ДП НАЕК "Енергоатом", де пройшов шлях від провідного інженера до директора департаменту з модернізації, а згодом і заступника директора дирекції з продовження експлуатації. Безпосередньо приймав участь у розробці та впровадженні програм з підвищення безпеки та продовження експлуатації енергоблоків АЕС України.

Неодноразово долучався до експертних місій МАГАТЕ. Працював над проектами, що фінансувались ЕБРР та Еврoатом. Нагороджений відзнаками "За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України" та "Почесний працівник атомної енергетики України".

З листопада 2017 по березень 2023-го Сергій Тараканов - генеральний директор ТОВ "Холтек Україна".

У 2023-2025 роках Сергій Тараканов працював у сфері відновлювальної енергетики.

Антоніна Туманова

Політика
Електроенергія
Чорнобильська АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України