Новим гендиректором Чорнобильської АЕС став Сергій Тараканов: біографія, досвід і головні завдання
Київ • УНН
Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тараканова генеральним директором ДСП "Чорнобильська АЕС". Він має 23 роки досвіду в енергетиці, працював на Южно-Українській АЕС та в "Енергоатомі".
Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тараканова генеральним директором державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС". Відповідне розпорядження підписала прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо призначення Тараканова Сергія Олександровича генеральним директором державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"
Додамо
Як повідомили у ДП "Чорнобильська АЕС", виконувач обов'язків голови ДАЗВ Володимир Фещенко представив Сергія Тараканова колективу станції, зазначивши, що із новим генеральним директором, який має значний досвід роботи в енергетиці, підписано контракт.
У свою чергу Сергій Тараканов повідомив колективу, що головним завданням залишається забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, виконання програм зняття з експлуатації та поводження із відпрацьованим ядерним паливом і РАВ.
Що відомо про Сергія Тараканова?
Сергій Олександрович Тараканов народився 20 вересня 1980 року на Миколаївщині. У 2002 році закінчив Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості за фахом "Атомна енергетика". Загальний стаж роботи Сергія Тараканова збігається зі стажем в енергетиці і становить 23 роки.
Після закінчення вишу він працював машиністом-обхідником турбінного обладнання, оператором реакторного відділення, старшим оператором реакторного відділення ВП "Южно-Українська АЕС".
У період з 2005 по 2017 рік Сергій Тараканов працював в дирекції ДП НАЕК "Енергоатом", де пройшов шлях від провідного інженера до директора департаменту з модернізації, а згодом і заступника директора дирекції з продовження експлуатації. Безпосередньо приймав участь у розробці та впровадженні програм з підвищення безпеки та продовження експлуатації енергоблоків АЕС України.
Неодноразово долучався до експертних місій МАГАТЕ. Працював над проектами, що фінансувались ЕБРР та Еврoатом. Нагороджений відзнаками "За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України" та "Почесний працівник атомної енергетики України".
З листопада 2017 по березень 2023-го Сергій Тараканов - генеральний директор ТОВ "Холтек Україна".
У 2023-2025 роках Сергій Тараканов працював у сфері відновлювальної енергетики.