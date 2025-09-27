Новым гендиректором Чернобыльской АЭС стал Сергей Тараканов: биография, опыт и главные задачи
Киев • УНН
Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тараканова генеральным директором ГСП "Чернобыльская АЭС". Он имеет 23 года опыта в энергетике, работал на Южно-Украинской АЭС и в "Энергоатоме".
Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тараканова генеральным директором государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС". Соответствующее распоряжение подписала премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Согласиться с предложением Министерства энергетики о назначении Тараканова Сергея Александровича генеральным директором государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС"
Добавим
Как сообщили в ГП "Чернобыльская АЭС", исполняющий обязанности главы ГАЗВ Владимир Фещенко представил Сергея Тараканова коллективу станции, отметив, что с новым генеральным директором, имеющим значительный опыт работы в энергетике, подписан контракт.
В свою очередь Сергей Тараканов сообщил коллективу, что главной задачей остается обеспечение ядерной и радиационной безопасности, выполнение программ снятия с эксплуатации и обращения с отработанным ядерным топливом и РАО.
Что известно о Сергее Тараканове?
Сергей Александрович Тараканов родился 20 сентября 1980 года в Николаевской области. В 2002 году окончил Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности по специальности "Атомная энергетика". Общий стаж работы Сергея Тараканова совпадает со стажем в энергетике и составляет 23 года.
После окончания вуза он работал машинистом-обходчиком турбинного оборудования, оператором реакторного отделения, старшим оператором реакторного отделения ОП "Южно-Украинская АЭС".
В период с 2005 по 2017 год Сергей Тараканов работал в дирекции ГП НАЭК "Энергоатом", где прошел путь от ведущего инженера до директора департамента по модернизации, а впоследствии и заместителя директора дирекции по продлению эксплуатации. Непосредственно принимал участие в разработке и внедрении программ по повышению безопасности и продлению эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.
Неоднократно участвовал в экспертных миссиях МАГАТЭ. Работал над проектами, финансируемыми ЕБРР и Евроатомом. Награжден знаками отличия "За весомый вклад в развитие атомной энергетики Украины" и "Почетный работник атомной энергетики Украины".
С ноября 2017 по март 2023 года Сергей Тараканов - генеральный директор ООО "Холтек Украина".
В 2023-2025 годах Сергей Тараканов работал в сфере возобновляемой энергетики.