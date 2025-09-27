$41.490.00
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 92533 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 38449 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 37546 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 35695 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26093 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 50423 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 52267 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49968 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30454 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Новым гендиректором Чернобыльской АЭС стал Сергей Тараканов: биография, опыт и главные задачи

Киев

 • 1050 просмотра

Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тараканова генеральным директором ГСП "Чернобыльская АЭС". Он имеет 23 года опыта в энергетике, работал на Южно-Украинской АЭС и в "Энергоатоме".

Новым гендиректором Чернобыльской АЭС стал Сергей Тараканов: биография, опыт и главные задачи

Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тараканова генеральным директором государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС". Соответствующее распоряжение подписала премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Согласиться с предложением Министерства энергетики о назначении Тараканова Сергея Александровича генеральным директором государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" 

- говорится в документе.

Добавим

Как сообщили в ГП "Чернобыльская АЭС", исполняющий обязанности главы ГАЗВ Владимир Фещенко представил Сергея Тараканова коллективу станции, отметив, что с новым генеральным директором, имеющим значительный опыт работы в энергетике, подписан контракт.

В свою очередь Сергей Тараканов сообщил коллективу, что главной задачей остается обеспечение ядерной и радиационной безопасности, выполнение программ снятия с эксплуатации и обращения с отработанным ядерным топливом и РАО.  

Что известно о Сергее Тараканове?

Сергей Александрович Тараканов родился 20 сентября 1980 года в Николаевской области. В 2002 году окончил Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности по специальности "Атомная энергетика". Общий стаж работы Сергея Тараканова совпадает со стажем в энергетике и составляет 23 года.

После окончания вуза он работал машинистом-обходчиком турбинного оборудования, оператором реакторного отделения, старшим оператором реакторного отделения ОП "Южно-Украинская АЭС".

В период с 2005 по 2017 год Сергей Тараканов работал в дирекции ГП НАЭК "Энергоатом", где прошел путь от ведущего инженера до директора департамента по модернизации, а впоследствии и заместителя директора дирекции по продлению эксплуатации. Непосредственно принимал участие в разработке и внедрении программ по повышению безопасности и продлению эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.

Неоднократно участвовал в экспертных миссиях МАГАТЭ. Работал над проектами, финансируемыми ЕБРР и Евроатомом. Награжден знаками отличия "За весомый вклад в развитие атомной энергетики Украины" и "Почетный работник атомной энергетики Украины".

С ноября 2017 по март 2023 года Сергей Тараканов - генеральный директор ООО "Холтек Украина".

В 2023-2025 годах Сергей Тараканов работал в сфере возобновляемой энергетики.

Антонина Туманова

Политика
Электроэнергия
Чернобыльская АЭС
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины