Новий винахід може покласти край проблемі стійкості до антибіотиків

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 5010 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 26431 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25971 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 47433 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 30846 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 35698 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 92692 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 89492 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 88287 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 41291 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
50%
755мм
Популярнi новини
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12 серпня, 11:05 • 10496 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 24051 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 13172 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 13787 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 6962 перегляди
Публікації
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти17:43 • 5014 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 6984 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 26432 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 47434 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 92696 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Василь Малюк
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 1012 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 13183 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 81618 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 47375 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 203727 перегляди
Актуальне
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

Новий винахід може покласти край проблемі стійкості до антибіотиків

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Дослідник Нільс Ван дер Елст зі Швеції виявив фермент, що робить стійкі бактерії чутливими до антибіотиків. Цей метод є недорогим і може використовуватись у комбінації з існуючими ліками.

Новий винахід може покласти край проблемі стійкості до антибіотиків

Дослідник з Північної Бельгії Нільс Вандер Елст стверджує, що методика є відносно недорогою та може використовуватися в поєднанні з існуючими антибіотиками. Передає УНН із посиланням на Radio 1 та Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie.

Деталі

Стійкість до антибіотиків має фатальні наслідки. Є проблема, що іноді їх призначають частіше, ніж необхідно. Не лише людям, але й у тваринництві. Але таке використання антибіотиків, навіть коли вони насправді не є необхідними, деякі бактерії стають стійкими. 

Можливо, рішення цієї проблеми буде знайдено завдяки новим дослідженням Шведського інституту Каролінська в Стокгольмі. Процесом керує дослідник Нільс Вандер Елст, який навчався на ветеринара та розпочав свою наукову кар'єру з дослідження інфекцій вимені у молочної худоби.

Стійкість до антибіотиків щороку вбиває мільйони дітей - дослідження13.04.25, 10:54 • 6349 переглядiв

Незабаром він зрозумів, що його висновки можна застосувати і до людей, пише VRT.

Ми відкрили так званий ендолізин. Цей фермент походить від вірусу і здатний інфікувати та вбивати бактерії. Але для людей і тварин він абсолютно нешкідливий. Ми виявили, що якщо додати білок цього вірусу до антибіотикотерапії, резистентні бактерії знову стають чутливими до неї

- розповідає Ван дер Елст у програмі «Світ сьогодні» на радіостанції Radio 1.

Уявіть собі фермент як своєрідні молекулярні ножиці, які розріджують клітинну стінку бактерій. Ми виявили, що цей фермент можна поєднати з антибіотиком, який також впливає на клітинну стінку бактерій, таким як пеніцилін. Ця комбінація дає дуже сильний ефект

Техніка начебто відносно проста, і саме в цьому, за словами авторів, полягає прорив.

Просто додавши щось нове до існуючої терапії, ми можемо знову зробити ці антибіотики ефективними. Розробка нових антибіотиків вимагає більше ресурсів

- пояснює вчений. 

У дослдіженні проводять роботу пневмококовими інфекціями в мозку. 

Ми протестували цю методику на клітинах людського мозку в лабораторії та на мишах. Обидва типи померли, якщо ми їх не лікували або якщо ми лікували їх антибіотиками, до яких бактерії були стійкими. Але коли ми додали фермент, ми побачили, що бактерії були вбиті

- розповідає представник Шведського інституту Каролінська в Стокгольмі.

У нашому експерименті на мишах ми змогли продемонструвати, що в мозку навіть не залишилося жодної інфекції. Це було важливе відкриття, - наголошує він.

Ще 10 років вдосконалення? 

Потрібно ще кілька етапів розвитку, перш ніж лікарі зможуть фактично призначати цю технологію.

Я особисто очікую, що такі ферменти будуть доступні протягом 10 років у комбінованій терапії з антибіотиками

 - каже Ван дер Елст.

Але чи стане це рішенням проблеми резистентних бактерій, чи не чудово?

Звичайно, але є й інші дослідницькі групи, які працюють над іншими методами

- додає керівник дослідження Шведського інституту Каролінська в Стокгольмі.

Нагадаємо

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чому антибіотики мають перевагу при лікуванні дітей

Німецькі вчені виявили ефективний спосіб вивчення мови дітьми-біженцями12.08.25, 19:10 • 4626 переглядiв

Ігор Тележніков

Здоров'яТехнології
Стокгольм