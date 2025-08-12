Новий винахід може покласти край проблемі стійкості до антибіотиків

Дослідник з Північної Бельгії Нільс Вандер Елст стверджує, що методика є відносно недорогою та може використовуватися в поєднанні з існуючими антибіотиками. Передає УНН із посиланням на Radio 1 та Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie.

Деталі

Стійкість до антибіотиків має фатальні наслідки. Є проблема, що іноді їх призначають частіше, ніж необхідно. Не лише людям, але й у тваринництві. Але таке використання антибіотиків, навіть коли вони насправді не є необхідними, деякі бактерії стають стійкими.

Можливо, рішення цієї проблеми буде знайдено завдяки новим дослідженням Шведського інституту Каролінська в Стокгольмі. Процесом керує дослідник Нільс Вандер Елст, який навчався на ветеринара та розпочав свою наукову кар'єру з дослідження інфекцій вимені у молочної худоби.

Незабаром він зрозумів, що його висновки можна застосувати і до людей, пише VRT.

Ми відкрили так званий ендолізин. Цей фермент походить від вірусу і здатний інфікувати та вбивати бактерії. Але для людей і тварин він абсолютно нешкідливий. Ми виявили, що якщо додати білок цього вірусу до антибіотикотерапії, резистентні бактерії знову стають чутливими до неї - розповідає Ван дер Елст у програмі «Світ сьогодні» на радіостанції Radio 1.

Уявіть собі фермент як своєрідні молекулярні ножиці, які розріджують клітинну стінку бактерій. Ми виявили, що цей фермент можна поєднати з антибіотиком, який також впливає на клітинну стінку бактерій, таким як пеніцилін. Ця комбінація дає дуже сильний ефект

Техніка начебто відносно проста, і саме в цьому, за словами авторів, полягає прорив.

Просто додавши щось нове до існуючої терапії, ми можемо знову зробити ці антибіотики ефективними. Розробка нових антибіотиків вимагає більше ресурсів - пояснює вчений.

У дослдіженні проводять роботу пневмококовими інфекціями в мозку.

Ми протестували цю методику на клітинах людського мозку в лабораторії та на мишах. Обидва типи померли, якщо ми їх не лікували або якщо ми лікували їх антибіотиками, до яких бактерії були стійкими. Але коли ми додали фермент, ми побачили, що бактерії були вбиті - розповідає представник Шведського інституту Каролінська в Стокгольмі.

У нашому експерименті на мишах ми змогли продемонструвати, що в мозку навіть не залишилося жодної інфекції. Це було важливе відкриття, - наголошує він.

Ще 10 років вдосконалення?

Потрібно ще кілька етапів розвитку, перш ніж лікарі зможуть фактично призначати цю технологію.

Я особисто очікую, що такі ферменти будуть доступні протягом 10 років у комбінованій терапії з антибіотиками - каже Ван дер Елст.

Але чи стане це рішенням проблеми резистентних бактерій, чи не чудово?

Звичайно, але є й інші дослідницькі групи, які працюють над іншими методами - додає керівник дослідження Шведського інституту Каролінська в Стокгольмі.

