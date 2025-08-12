Новое изобретение может положить конец проблеме устойчивости к антибиотикам

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 4994 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14 • 26413 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 25960 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 47422 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 30841 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 35688 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 92643 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 89446 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 88238 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 41267 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
50%
755мм
Популярные новости
Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников – Офис Генпрокурора12 августа, 11:05 • 10496 просмотра
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС14:20 • 24051 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка15:52 • 13172 просмотра
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путинымPhoto15:59 • 13787 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 6962 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты17:43 • 5006 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 6978 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
15:14 • 26429 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 47432 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 92688 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Василий Малюк
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Турция
Реклама
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo18:19 • 1010 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка15:52 • 13182 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 81614 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 47375 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 203726 просмотра
Актуальное
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160
Ил-78
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Новое изобретение может положить конец проблеме устойчивости к антибиотикам

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Исследователь Нильс Ван дер Элст из Швеции обнаружил фермент, который делает устойчивые бактерии чувствительными к антибиотикам. Этот метод недорог и может использоваться в комбинации с существующими лекарствами.

Новое изобретение может положить конец проблеме устойчивости к антибиотикам

Исследователь из Северной Бельгии Нильс Вандер Элст утверждает, что методика является относительно недорогой и может использоваться в сочетании с существующими антибиотиками. Передает УНН со ссылкой на Radio 1 и Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie.

Детали

Устойчивость к антибиотикам имеет фатальные последствия. Есть проблема, что иногда их назначают чаще, чем необходимо. Не только людям, но и в животноводстве. Но такое использование антибиотиков, даже когда они на самом деле не нужны, приводит к тому, что некоторые бактерии становятся устойчивыми. 

Возможно, решение этой проблемы будет найдено благодаря новым исследованиям Шведского института Каролинска в Стокгольме. Процессом руководит исследователь Нильс Вандер Элст, который учился на ветеринара и начал свою научную карьеру с исследования инфекций вымени у молочного скота.

Устойчивость к антибиотикам ежегодно убивает миллионы детей — исследование13.04.25, 10:54 • 6349 просмотров

Вскоре он понял, что его выводы можно применить и к людям, пишет VRT.

Мы открыли так называемый эндолизин. Этот фермент происходит от вируса и способен инфицировать и убивать бактерии. Но для людей и животных он абсолютно безвреден. Мы обнаружили, что если добавить белок этого вируса к антибиотикотерапии, резистентные бактерии снова становятся чувствительными к ней

- рассказывает Ван дер Элст в программе «Мир сегодня» на радиостанции Radio 1.

Представьте себе фермент как своеобразные молекулярные ножницы, которые разжижают клеточную стенку бактерий. Мы обнаружили, что этот фермент можно сочетать с антибиотиком, который также влияет на клеточную стенку бактерий, таким как пенициллин. Эта комбинация дает очень сильный эффект

Техника вроде бы относительно проста, и именно в этом, по словам авторов, заключается прорыв.

Просто добавив что-то новое к существующей терапии, мы можем снова сделать эти антибиотики эффективными. Разработка новых антибиотиков требует больше ресурсов

- объясняет ученый. 

В исследовании проводится работа с пневмококковыми инфекциями в мозге. 

Мы протестировали эту методику на клетках человеческого мозга в лаборатории и на мышах. Оба типа умерли, если мы их не лечили или если мы лечили их антибиотиками, к которым бактерии были устойчивыми. Но когда мы добавили фермент, мы увидели, что бактерии были убиты

- рассказывает представитель Шведского института Каролинска в Стокгольме.

В нашем эксперименте на мышах мы смогли продемонстрировать, что в мозге даже не осталось ни одной инфекции. Это было важное открытие, - подчеркивает он.

Еще 10 лет совершенствования? 

Потребуется еще несколько этапов развития, прежде чем врачи смогут фактически назначать эту технологию.

Я лично ожидаю, что такие ферменты будут доступны в течение 10 лет в комбинированной терапии с антибиотиками

 - говорит Ван дер Элст.

Но станет ли это решением проблемы резистентных бактерий, не прекрасно ли?

Конечно, но есть и другие исследовательские группы, которые работают над другими методами

- добавляет руководитель исследования Шведского института Каролинска в Стокгольме.

Напомним

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему антибиотики имеют преимущество при лечении детей

Немецкие ученые обнаружили эффективный способ изучения языка детьми-беженцами12.08.25, 19:10 • 4620 просмотров

Игорь Тележников

ЗдоровьеТехнологии
Стокгольм