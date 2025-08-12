Новое изобретение может положить конец проблеме устойчивости к антибиотикам

Исследователь из Северной Бельгии Нильс Вандер Элст утверждает, что методика является относительно недорогой и может использоваться в сочетании с существующими антибиотиками. Передает УНН со ссылкой на Radio 1 и Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie.

Детали

Устойчивость к антибиотикам имеет фатальные последствия. Есть проблема, что иногда их назначают чаще, чем необходимо. Не только людям, но и в животноводстве. Но такое использование антибиотиков, даже когда они на самом деле не нужны, приводит к тому, что некоторые бактерии становятся устойчивыми.

Возможно, решение этой проблемы будет найдено благодаря новым исследованиям Шведского института Каролинска в Стокгольме. Процессом руководит исследователь Нильс Вандер Элст, который учился на ветеринара и начал свою научную карьеру с исследования инфекций вымени у молочного скота.

Устойчивость к антибиотикам ежегодно убивает миллионы детей — исследование

Вскоре он понял, что его выводы можно применить и к людям, пишет VRT.

Мы открыли так называемый эндолизин. Этот фермент происходит от вируса и способен инфицировать и убивать бактерии. Но для людей и животных он абсолютно безвреден. Мы обнаружили, что если добавить белок этого вируса к антибиотикотерапии, резистентные бактерии снова становятся чувствительными к ней - рассказывает Ван дер Элст в программе «Мир сегодня» на радиостанции Radio 1.

Представьте себе фермент как своеобразные молекулярные ножницы, которые разжижают клеточную стенку бактерий. Мы обнаружили, что этот фермент можно сочетать с антибиотиком, который также влияет на клеточную стенку бактерий, таким как пенициллин. Эта комбинация дает очень сильный эффект

Техника вроде бы относительно проста, и именно в этом, по словам авторов, заключается прорыв.

Просто добавив что-то новое к существующей терапии, мы можем снова сделать эти антибиотики эффективными. Разработка новых антибиотиков требует больше ресурсов - объясняет ученый.

В исследовании проводится работа с пневмококковыми инфекциями в мозге.

Мы протестировали эту методику на клетках человеческого мозга в лаборатории и на мышах. Оба типа умерли, если мы их не лечили или если мы лечили их антибиотиками, к которым бактерии были устойчивыми. Но когда мы добавили фермент, мы увидели, что бактерии были убиты - рассказывает представитель Шведского института Каролинска в Стокгольме.

В нашем эксперименте на мышах мы смогли продемонстрировать, что в мозге даже не осталось ни одной инфекции. Это было важное открытие, - подчеркивает он.

Еще 10 лет совершенствования?

Потребуется еще несколько этапов развития, прежде чем врачи смогут фактически назначать эту технологию.

Я лично ожидаю, что такие ферменты будут доступны в течение 10 лет в комбинированной терапии с антибиотиками - говорит Ван дер Элст.

Но станет ли это решением проблемы резистентных бактерий, не прекрасно ли?

Конечно, но есть и другие исследовательские группы, которые работают над другими методами - добавляет руководитель исследования Шведского института Каролинска в Стокгольме.

Напомним

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему антибиотики имеют преимущество при лечении детей.

Немецкие ученые обнаружили эффективный способ изучения языка детьми-беженцами