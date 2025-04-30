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МОЗ пояснило переваги антибіотиків у формі таблеток для дітей

Київ • УНН

 • 3586 перегляди

Антибіотики у формі суспензій та таблеток є кращими для дітей, оскільки вони легше переносяться, ніж ін'єкції. Ін'єкції потрібні лише у випадках тяжкого перебігу хвороби.

МОЗ пояснило переваги антибіотиків у формі таблеток для дітей

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чому антибіотики мають перевагу при лікуванні дітей. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Лікарську форму антибіотика підбирає лікар. Це здійснюється на основі стану пацієнта, його віку, здатності самостійно ковтати, а також з огляду на характеристики препарату й збудника.

Зазвичай, дітям призначають антибіотики у вигляді суспензій, порошків або гранул для приготування суспензій, таблеток чи капсул. Згідно зі  Стандартом медичної допомоги "Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою", затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України №1513 від 23.08.2023, існують наступні шляхи введення препаратів:

  • пероральний — через рот (таблетки, капсули, суспензії тощо);
    • внутрішньовенний — безпосередньо в кровотік (ін'єкції, інфузії);
      • внутрішньокістковий — у кістковий мозок, коли інші шляхи недоступні (ін'єкції);
        • інгаляційний — через дихальні шляхи (аерозолі, небулайзери) — застосовується вкрай рідко.

           Як зазначили у ЦГЗ МОЗ України, пероральний прийом антибіотиків має переваги над ін'єкціями у наступному:

          • діти легше приймають ліки у формі суспензій, капсул або таблеток, ніж переносять ін’єкції, адже уколи можуть бути болючими й викликати страх;
            • ін'єкції можуть призводити до подразнень, гематом чи навіть інфекцій або абсцесів у разі неправильного виконання;
              • антибіотики у пероральній формі є такими ж ефективними для лікування більшості інфекцій, як і ін'єкційні; уколи потрібні лише за певних ситуацій;
                • пероральна форма дає можливість прийому ліків вдома без необхідності відвідувати медзаклад для уколів.

                  Ін’єкції доречні у наступних випадках:

                  • у разі тяжкого перебігу захворювання;
                    • коли пероральний шлях введення неможливий (наприклад, через блювоту, порушення свідомості);
                      • для досягнення максимально швидкого ефекту;
                        • клінічно нестабільним доношеним і недоношеним новонародженим;
                          • новонародженим у перші 28 днів життя;
                            • якщо потрібний антибіотик існує лише в ін’єкційній формі.

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                              Євген Устименко

                              Євген Устименко

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