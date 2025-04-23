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В Україні рівень захворюваності на ГРВІ продовжує знижуватися – МОЗ

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

За тиждень на ГРВІ захворіли 113 735 осіб, що на 7,4% менше. Зафіксовано 171 випадок COVID-19 та один летальний випадок від грипу. З початку епідсезону перехворіло 4 229 582 особи.

В Україні рівень захворюваності на ГРВІ продовжує знижуватися – МОЗ

В Україні за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 113 735 осіб, серед них 67 262 дитини. Це на 7,4% нижче за показники попереднього тижня, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, пише УНН.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, становить 315,7 на 100 000 населення — це на 34,7% нижче епідемічного порога, розрахованого для України 

- повідомили в МОЗ.

Згідно зі звітом за минулий тиждень, в Україні наразі зареєстровано 171 пацієнта із позитивним результатом тесту на COVID-19. Жодного летального випадку серед цих людей не зафіксовано.

Згідно з підсумками лабораторного дослідження фрагменти рибонуклеїнової кислоти (РНК) вірусів грипу типів A не субтипований, A(H1)pdm09, A(H3) та В визначено у 108 зразках матеріалів від 646 пацієнтів із закладів охорони здоров’я.

Зазначається, що було зареєстровано один летальний випадок серед пацієнтів із грипом.

Профілактичні щеплення проти грипу за минулий тиждень отримало 152 особи, із них — 51 особа з груп медичного та епідемічного ризиків 

- повідомили в Міністерстві.

Довідково

В Україні 30 вересня 2024 року розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Загалом з цього дня і до 20 квітня 2025 року на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 4 229 582 особи. Це на 3,4% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.

Доповнення

Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що за минулий тиждень на ГРВІ захворіло 132 903 українців. Це на 15,3% нижче за показники попереднього тижня та на 23,6% нижче епідемічного порога, який встановлено в Україні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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